Robinho treina com bola pela primeira vez desde a volta ao Santos

O atleta fez a sua primeira atividade no CT Rei Pelé na terça-feira (13), véspera da derrota santista por 1 a 0 para o Atlético-GO, pela 16ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O “Rei das Pedaladas” esteve presente no estádio, acompanhou o jogo das cadeiras e no intervalo foi ao vestiário, mas ainda não pode estrear, pois aguarda a aprovação da sua contratação pelo Conselho Deliberativo, em reunião que acontecerá na próxima quarta-feira (21). A volta do atacante aos gramados pelo Peixe está prevista para o dia 25 de outubro, contra o Fluminense, pela 18ª rodada do nacional, no Rio de Janeiro.Contudo, se na primeira atividade, Robinho tinha feito apenas trabalho físico, na desta tarde o camisa 7 foi ao campo e trabalhou com bola com os jogadores reservas no revés contra o Dragão. Os titulares fizeram apenas regenerativo, e o Alvinegro terá apenas o treino desta sexta-feira (16) para se ajustar para o confronto diante do Coritiba, no sábado (17), às 19h, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.