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futebol

Robinho é registrado no BID e está liberado para jogar

Santos tinha até esta segunda-feira para registrar o camisa sete e contou com plantão da CBF no feriado para conseguir a liberação...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 10:59

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 10:59
O atacante Robinho, novo reforço do Santos, foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira (12), e está liberado para fazer sua reestreia pelo Santos. O Peixe contou com um plantão especial da entidade neste feriado para conseguir a liberação do jogador. O Santos corria contra o tempo para conseguir o registro, pois com a abertura da janela de transferências internacionais nesta terça-feira (13), o clube corre o risco de não conseguir registrar mais jogadores por conta das dívidas com Huachipato (CHI), pela compra de Soteldo, e do Atlético Nacional (COL), pela vinda de Aguilar.
- No dia 13 abre nova janela. Ou seja, passa a valer o novo transfer ban do Huachipato e Atlético Nacional em conjunto. A verdade é que temos três leões para matar. Se matarmos um, vem dois. Passaremos para uma fase duplamente mais difícil - disse o presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, após a reunião do Conselho Deliberativo na semana passada.

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