Robinho é registrado no BID e está liberado para jogar

O atacante Robinho, novo reforço do Santos, foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira (12), e está liberado para fazer sua reestreia pelo Santos. O Peixe contou com um plantão especial da entidade neste feriado para conseguir a liberação do jogador. O Santos corria contra o tempo para conseguir o registro, pois com a abertura da janela de transferências internacionais nesta terça-feira (13), o clube corre o risco de não conseguir registrar mais jogadores por conta das dívidas com Huachipato (CHI), pela compra de Soteldo, e do Atlético Nacional (COL), pela vinda de Aguilar.