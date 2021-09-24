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futebol

Roberto Martínez, técnico da Bélgica, não descarta ir para o Barcelona

Comandante espanhol afirmou que pode deixar os Red Devils após a disputa do Final Four da Nations League e o duelo contra a Estônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 09:53

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 09:53
Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
Após desconversar sobre uma possível ida para o Barcelona, Roberto Martínez não descarta assumir a equipe culé ainda este ano. Segundo a "Goal", o treinador já comunicou à Federação Belga de que "há muitas possibilidades de sair" dos Red Devils após os jogos do próximo mês de outubro.No dia sete de outubro, a Bélgica encara a França pela semifinal da Nations League e sonha com uma ida para a grande decisão a ser disputada três dias após o confronto contra a atual campeã mundial. No próximo dia 13, a equipe de Martínez também encara a Estônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
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Apesar de Xavi também ser cotado para comandar o elenco blaugrana, as conversas com o comandante dos Red Devils está em uma fase mais avançada. O clube já entrou em contato com o técnico e a chegada do espanhol nas próximas semanas não pode ser descartada.
Por outro lado, Xavi tem contrato com o Al Sadd até 2023 apesar de ter uma cláusula irrisória para deixar o clube do Qatar e assumir o Barcelona. O que parece cada vez mais certo é o fato de que Ronald Koeman não deve seguir na Catalunha até o fim de seu contrato devido aos resultados ruins.

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