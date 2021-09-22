Roberto Martínez, técnico da Bélgica, despista rumores sobre Barcelona

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Roberto Martínez, técnico da Bélgica, despistou sobre os rumores relacionados a uma possível ida para o Barcelona. Em entrevista ao "Eurosport", o comandante espanhol afirmou que as especulações são normais por conta do momento ruim de Ronald Koeman à frente do clube catalão.- Não há nada a comentar do meu lado. Obviamente há rumores, eles sempre estão aí e isso é normal. Quando você perde três partidas, as especulações dizem que você irá perder seu trabalho.

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Roberto Martínez está focado nas próximas disputas que terá com a Bélgica. No dia sete de outubro, os Red Devils encaram a França na semifinal da Nations League e buscam uma vaga na decisão marcada para o dia 10. Já no dia 13, sua seleção encara a Estônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.