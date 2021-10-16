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Roberto Firmino marca três vezes, Salah faz mais um golaço e Liverpool goleia o Watford na Premier League

Time de Jürgen Klopp não toma conhecimento dos Hornets e atropela o adversário para continuar invicto após oito partidas disputadas no Campeonato Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 10:19

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 10:19

Crédito: Reprodução / Twitter Liverpool
Baile vermelho no Vicarage Road. Neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o Watford e não tomou conhecimento dos Hornets, na estreia de Claudio Ranieri. Com gols de Mané, Roberto Firmino (três vezes) e Salah, os Reds golearam por 5 a 0.CONTRA-ATAQUEO Liverpool precisou de apenas oito minutos para abrir o placar no Vicarage Road. Após tiro de meta a favor do Watford, a defesa dos Reds recuperou a bola rápido e Salah achou lindo passe para Mané, que ficou cara a cara com Foster. De primeira, o camisa 10 bateu forte e inaugurou o marcador.
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TRÊS VEZES FIRMINOTentando recuperar o brilho de anos anteriores, o brasileiro Roberto Firmino deixou sua marca três vezes. No primeiro, após belo passe de Milner, o camisa 9 só empurrou para o fundo das redes na pequena área. No segundo, após passe de Robertson para Salah, o brasileiro aproveitou o rebote da defesa e fez. No último lance, Neco Williams entregou para o camisa novamente empurrar.
MAIS UM GOLAÇOVivendo grande fase, o egípcio Mohamed Salah fez mais uma pintura. Após marcar um golaço contra o Manchester City na última rodada, o camisa 11 desta vez chamou três marcadores para dançar em um curto espaço dentro da área e bateu de chapa para fazer o quarto do time de Jürgen Klopp.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Premier League, o Watford vai até a cidade de Liverpool para encarar o rival dos Reds, o Everton. O time de Jürgen Klopp, por sua vez, tem simplesmente o clássico contra o Manchester City, fora de casa. Antes, porém, o Liverpool encara o Atlético de Madrid, pela Champions League.

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