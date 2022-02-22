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Roberto Firmino e Diogo Jota são dúvidas para final da Copa da Liga Inglesa diante do Chelsea

Atacantes não entrarão em campo contra o Leeds, nesta quarta-feira, em jogo atrasado pela Champions League, mas não estão descartados para a decisão no Wembley...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 10:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 10:54
Os atacantes Roberto Fimino e Diogo Jota são dúvidas para encarar o Chelsea, neste domingo, pela final da Copa da Liga Inglesa. Jurgen Klopp, comandante do Liverpool, descartou a presença da dupla para o jogo diante do Leeds, nesta quarta-feira, em rodada atrasada da Premier League.- Para amanhã, sem chances. Depois nós iremos ver. Seria fácil dizer "não", mas veremos. Eles não estiveram no campo para treinar, o que não é um bom sinal.
> Veja a tabela da Premier League
Os dois principais centroavantes dos Reds não atuaram no último final de semana na vitória contra o Norwich. Com isso, Mo Salah e Mané ganharam a companhia de Luis Díaz no ataque e cada um do trio anotou um gol na vitória do clube de Anfield por 3 a 1.
É provável que a formação do ataque seja mantida para o duelo contra o Leeds e diante do Chelsea, caso o brasileiro e o português ainda não estejam recuperados. Jurgen Klopp também conta com Origi como uma opção no banco de reservas.
Crédito: FirminoeDiogoJotapodemnãoatuarcontraoChelseanafinaldaCopadaLigaInglesa(JONSUPER/POOL/AFP

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