Roberto e Alessandro não descartam reforços no Corinthians: 'Jogadores que tragam qualidade'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Como não poderiam deixar de ser, a coletiva com os dirigentes Alessandro e Roberto de Andrade, nesta sexta-feira, serviu para saber se o Corinthians irá ou não atrás de reforços para essa temporada, mesmo com os problemas financeiros. E o discurso da dupla foi o mesmo de situações anteriores: contratações podem chegar, desde que sejam para vestir a camisa e jogar.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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- O Corinthians vai estar sempre preparado para boas oportunidades. Hoje o estado atual é esse, a gente procura enxugar nossa folha e assim fizemos, vamos dar continuidade, mas isso não impede que amanhã possamos ter outros atletas, Mancini já falou isso. Tem que ter uma oportunidade de um perfil qualificado para chegar e vestir a camisa, que a parte comercial seja importante, que não fuja da redução salarial. A camisa e o clube são grandes, não podemos fechar portas para saídas ou chegadas, isso é muito natural - declarou Alessandro, gerente de futebol do Timão.Já Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube, reforçou que o objetivo é enxugar os gastos e não investir em reforços para 2021, sendo os jovens da base a fonte principal para rechear o elenco. Mesmo assim, ele afirmou que o Corinthians está de olho no mercado, mas não fará apostas, e sim buscar jogadores que sejam "certezas" e que realmente possam agregar qualidade.

- O mercado estamos sempre monitorando, com dinheiro para comprar ou sem, sempre olhando a disponibilidade, quem poderia nos ajudar. O que fizemos de planejamento para 2021 seria não gastar. Vamos tentar neste primeiro semestre incorporar 20 atletas da base, com idades de 17, 18, 20 e 21. Podemos achar um time neste universo que a gente pode se dar bem e fazer bom campeonato. Não nos impede de dali na frente trazer alguém para agregar qualidade. É um momento diferente, em algum momento tinha de acontecer, brecar algum gasto que nos deixaria em situação um pouco pior. Qualquer contratação você traz valor para a folha - disse Roberto antes de completar:

- Nestes primeiros três meses, a gente teve uma redução de 25% no total das despesas, tiramos perto de R$ 2 milhões por mês da folha. Tudo isso você acumula gordura para em algum momento voltar com algum valor na folha de um jogador que traga qualidade. Mas não queremos mais trazer o "vamos ver se vai dar certo". O talvez dê certo a gente vai evitar. Ou traz alguém que tenha certeza que dará qualidade no elenco. Para ver se vai dar certo, estamos com os meninos para formar um time forte para brigar pelos títulos - concluiu.