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Roberto Dinamite relembra a conquista do Brasileiro de 1974, que completa 47 anos neste domingo

Em entrevista à VascoTV, ídolo visitou o Maracanã, palco da decisão, falou sobre a primeira conquista nacional do clube carioca e comentou sobre o time que derrotou o Cruzeiro...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 19:38
Crédito: Acervo LANCE!
Uma das maiores conquistas da história do Vasco completa 47 anos neste domingo. Trata-se do primeiro título do Campeonato Brasileiro da história do clube carioca em 1974 ao derrotar o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã. Em entrevista à VascoTV, Roberto Dinamite relembrou o feito, citou que foi o seu primeiro momento como titular do Cruz-Maltino, e falou sobre o elenco que ergueu aquele troféu.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - 47 anos do primeiro título brasileiro do Vasco. nós vencemos aqui (no Maracanã) o Cruzeiro por 2 a 1. Para mim foi motivo de orgulho, pois foi o meu primeiro Campeonato Brasileiro como titular do Vasco. O Vasco foi campeão e eu fui o artilheiro da competição. E ali começou uma trajetória, eu tinha 19 para 20 anos e me tornava pela primeira vez artilheiro e o clube campeão pela primeira vez do Brasileiro - disse Dinamite em entrevista dentro do Maracanã, e acrescentou:
Na decisão, o Vasco derrotou o Cruzeiro em um Maracanã lotado (mais de 110 mil pessoas) com a magia do antigo estádio com arquibancada e geral. Ademir abriu o placar no primeiro tempo, mas Nelinho empatou para a Raposa na etapa final. Aos 33, Jorginho Carvoeiro marcou o gol do título e enlouqueceu a torcida vascaína no Maracanã.
- Duas coisas que me marcavam muito eram arquibancada e geral. Era um momento que vocês estava muito mais próximo do torcedor. Era algo que fazia o nosso coração no gol bater a mais de 100. Quando você voltava para o meio seu coração já volta ao normal, batia a 60 e entrava no ritmo de jogo novamente - frisou Roberto.
FICHA DA FINAL:
Vasco da Gama 2×1 CruzeiroData: 01/08/1974Local: MaracanãPúblico: 112.993 pagantesÁrbitro: Armando MarquesGols: Ademir 14/1ºT (VAS), Nelinho 19/2ºT (CRU) e Jorginho Carvoeiro 33/2ºT (VAS).
Vasco: Andrada, Fidélis, Miguel, Moisés, Alfinete; Alcir, Zanata; Jorginho Carvoeiro, Ademir, Roberto Dinamite e Luís Carlos. Técnico: Mário Travaglini
Cruzeiro: Vítor, Nelinho, Perfumo, Darci Menezes, Vanderley, Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes, Roberto Batata, Palhinha (Joãozinho) e Eduardo (Baiano). Técnico: Ílton Chaves

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