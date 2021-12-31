Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, recebe alta hospitalar após nove dias internado
futebol

Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, recebe alta hospitalar após nove dias internado

Ex-atacante e ex-presidente do Cruz-Maltino precisou ser submetido a cirurgia no intestino, mas se recuperou e evoluiu a ponto de poder passar a virada de ano em casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 19:18

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 19:18

Feliz 2022. O ídolo maior do Vasco, Roberto Dinamite, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira e vai passar a virada de ano em casa. O ex-atacante e ex-presidente do Cruz-Maltino, atualmente com 67 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia no intestino. Foram nove dias internado. O "Atenção, vascaínos" publicou primeiramente.O procedimento, realizado no início da semana, foi não invasivo e se deu por conta de uma obstrução na região do intestino. Desde então o quadro clínico foi de evolução.
O jovem que despontou como "Garoto-dinamite" marcou 752 gols em 1180 jogos na carreira. É o maior artilheiro da história do Vasco, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca e de São Januário.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Há dois meses, o financiamento coletivo para a construção da estátua do ídolo foi superada. Isso em cinco horas.
Crédito: RobertoDinamitevaipassaraviradade2021para2022emcasa(Foto:GabrielSuares/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados