Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, recebe alta hospitalar após nove dias internado

Feliz 2022. O ídolo maior do Vasco, Roberto Dinamite, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira e vai passar a virada de ano em casa. O ex-atacante e ex-presidente do Cruz-Maltino, atualmente com 67 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia no intestino. Foram nove dias internado. O "Atenção, vascaínos" publicou primeiramente.O procedimento, realizado no início da semana, foi não invasivo e se deu por conta de uma obstrução na região do intestino. Desde então o quadro clínico foi de evolução.