Roberto de Andrade segue apostando em Luan no Corinthians: 'Vale a pena insistir mais'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Uma das grandes decepções do Corinthians na temporada 2020 foi Luan, contratado com status de reforço de peso no começo do ano passado e que acabou não correspondendo, inclusive perdendo espaço no elenco e não saindo do banco de reservas em algumas partidas. Mas internamente, o clube segue apostando na volta por cima do jogador pensando em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Entre os que apostam nessa redenção está Roberto de Andrade, que aproveitou entrevista para a ESPN para esclarecer uma fala sobre a possibilidade de envolver o camisa 7 em uma troca com outros clubes, além de exaltar as qualidades do atleta e reforçar a crença na melhora dele.

Recentemente, em entrevista ao jornalista Alexandre Praetzel, o dirigente do Timão deu a entender que Luan poderia ser uma moeda de troca utilizada para negociar a vinda de outros atletas. No entanto, o dirigente explicou que não foi uma fala especificamente direcionada ao meia, mas a todos do elenco.

- Quando eu citei isso aí (a possibilidade de trocas), eu dei a minha opinião, pela carência de dinheiro, pela situação atual de todos os clubes do Brasil, e até fora do Brasil. Quando eu falei de trocar o Luan, eu falei de trocar qualquer um, não é o Luan, não é especificamente o Luan - explicou o ex-presidente.De acordo com o diretor de futebol do Corinthians, Luan passou por problemas pessoais recentemente, mas não especificou qual foi. Em dezembro, o meia perdeu um amigo de infância morto a tiros em São José do Rio Preto. Por ser uma pessoa mais "fechada", o tema não foi abordado pelos dirigentes.

- A gente sabe que ele teve problemas pessoais num passado recente, ele é muito introspectivo, a gente não consegue saber se isso está atrapalhando, se isso é um peso muito grande para ele, se ele está com essa coisa na cabeça, se atrapalha a concentração, se atrapalha para jogar - declarou Andrade.

Apesar desses fatores, Roberto segue acreditando que Luan poderá ter sua redenção na temporada 2021. O diretor lembrou que alguns jogadores que passaram pelo clube demoraram a fazer sucesso e tiveram um primeiro ano ruim, como o camisa 7. Além disso, ele acredita que o meia já mostrou o suficiente para todos confiarem que poderá dar essa esperada volta por cima.

- Nós já tivemos aqui alguns atletas que demoraram um pouco mais para ter um futebol um pouco mais atraente no clube, diversos jogadres, primeiro ano não renderam o que podiam, e está acontecendo com o Luan agora - disse o dirigente antes de completar:

- Ele já mostrou para todo mundo que é um grande jogador, mostrou isso no Grêmio, foi campeão da Libertadores e foi eleito o melhor jogador da competição. Enfim, acho que você não desaprende a jogar futebol de uma hora para outra, a gente tem que analisar, respeitar o jogador por tudo isso, acho que tem que dar o tempo ao tempo, vale a pena a gente insistir um pouco mais, para a gente tirar o melhor dele, que eu tenho certeza que ele tem para dar e vai nos ajudar - concluiu.