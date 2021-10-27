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Roberto Carlos defende trabalho de Abel no Palmeiras e rejeita comparação com Jorge Jesus

Ex-lateral do Verdão elogiou o treinador e pediu paciência dos torcedores com a oscilação do time...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 10:00
Crédito: Arquivo/Lance!
O ex-lateral do Palmeiras e da Seleção Brasileira Roberto Carlos elogiou o trabalho de Abel Ferreira no Verdão em entrevista ao programa Nossa Área, da Rádio Bandeirantes. Além disso, o ex-jogador afirmou que não é justo comparar o técnico alviverde com Jorge Jesus, treinador conterrâneo de Abel que brilhou no comando do Flamengo em 2019.- Trabalhar como treinador no Brasil é muito difícil. Muitas vezes comparamos o Abel ao sistema que o Jesus fez no Flamengo. Não se pode comparar. Depende do clube, dos jogadores, do ego de cada treinador. O Abel já é um vencedor no Palmeiras e ficam o comparando ao Jesus. Acho isso injusto - explicou.
O ex-técnico do time carioca durou pouco mais de um ano no comando do time, período que Abel está próximo de completar no Palmeiras agora em novembro. Nessa temporada, o comandante sofreu com críticas de parte da torcida e da imprensa pelo desempenho do time, mas se manteve firme no cargo.Roberto Carlos ponderou que a oscilação é normal devido à grande quantidade de jogos disputados pelo Verdão em 2021. Segundo ele, por causa disso, é preciso ter mais paciência com o treinador.
- O time oscila porque são muitos jogos seguidos. Não há tempo para trabalhar os jogadores. Que os torcedores e os dirigentes também entendam isso. É uma pressão muito grande que o Abel está sofrendo e peço que o torcedor tenha paciência. Não dá para jogar tantas competições e tantos jogos bem - declarou.
Depois de atravessar má fase no Brasileirão, o Alviverde chegou à terceira vitória seguida ao derrotar o Sport nesta última segunda-feira (25). Para dar sequência à série positiva, o time enfrenta o grêmio neste domingo (31) às 16h (horário de Brasília), em Porto Alegre, pelo campeonato nacional.

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