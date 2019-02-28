Robert brilha e Real Noroeste bate fácil a Desportiva pelo Capixabão

A meta da Desportiva era vencer e ao menos empatar em pontos na liderança do Capixabão com o Real Noroeste, mas o que se viu em campo no Engenheiro Araripe na noite desta quarta-feira (27) passou bem longe disso. Mesmo jogando em casa a equipe grená foi batida pelo time de Águia Branca por 2 a 0 em noite inspirada do camisa 9 merengue, Robert, autor dos dois gols da partida.

Léo Peixe tenta levar a Desportiva à frente, mas não teve êxito no Araripe Crédito: João Brito/Desportiva

Mais líder do que nunca, o Real Noroeste agora acumula 15 pontos em 18 possíveis nas seis rodadas disputadas. Já a Desportiva para nos 9 pontos, ainda na quarta colocação, e vê o líder abrir seis pontos de frente.

Na próxima rodada, a sétima, a Desportiva visita o Rio Branco de Venda Nova, no dia 10 de março (domingo). Já o líder Real Noroeste recebe o desesperado Tupy, em Águia Branca um dia antes.

O JOGO

A primeira etapa foi equilibrada, mas a Desportiva reclamou de um pênalti aos 10 minutos em lance em que a bola bateu no braço do zagueiro Mailson. A arbitragem, porém, mandou seguir. A chance mais clara de gol foi do time visitante, aos 42 minutos. Vitinho fez boa jogada e chutou cruzado, mas a bola passou na frente de todo mundo e saiu.

As emoções ficaram para o segundo tempo e o camisa 9 merengue despertou. Aos 16, Vitinho fez belo cruzamento e o artilheiro do Capixabão escorou de cabeça para o gol defendido por Fernando Subtil. E ele queria mais: aos 32, o atacante aproveitou sobra de bola dentro da área grená para estufar as redes mais uma vez, anotando o sexto gol dele no Estadual.