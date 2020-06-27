Robben desiste de aposentadoria para jogar em clube onde foi revelado

O craque holandês Arjen Robben deixou a aposentadoria de lado e voltou ao futebol. Neste sábado, o Groningen, da Holanda, time que revelou o astro, anunciou oficialmente a sua contratação.
Robben deixou o futebol em junho de 2019 após não renovar com o Bayern de Munique, da Alemanha e anunciar sua aposentadoria. No Brasil, o Botafogo chegou a sondar o jogador, mas a pedida salarial impediu o acerto.
Aos 36 anos, o jogador publicou um vídeo nas redes sociais do clube falando com o torcedor do Groningen sobre o seu retorno.
- O clube precisa de qualquer ajuda durante esse período para superar a crise do novo coronavírus. Eu participei de várias ações e também pensei sobre o que mais eu poderia fazer pelo nosso Groningen. Nas últimas semanas, tive muitas reuniões com pessoas do clube e ouvi muito da torcida: "Robben, siga seu coração!" - disse o craque ao site oficial do clube.? BREAKING
ARJEN ROBBEN MAAKT COMEBACK BIJ FC GRONINGEN!