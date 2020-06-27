futebol

Robben desiste de aposentadoria para jogar em clube onde foi revelado

Atacante de 36 anos volta ao Groningen, da Holanda, um ano depois de adeus no Bayern...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 17:34

LanceNet

Crédito: Arjen Robben deixou a aposentadoria de lado e voltou ao futebol- Divulgação
O craque holandês Arjen Robben deixou a aposentadoria de lado e voltou ao futebol. Neste sábado, o Groningen, da Holanda, time que revelou o astro, anunciou oficialmente a sua contratação.
Robben deixou o futebol em junho de 2019 após não renovar com o Bayern de Munique, da Alemanha e anunciar sua aposentadoria. No Brasil, o Botafogo chegou a sondar o jogador, mas a pedida salarial impediu o acerto.
Aos 36 anos, o jogador publicou um vídeo nas redes sociais do clube falando com o torcedor do Groningen sobre o seu retorno.
- O clube precisa de qualquer ajuda durante esse período para superar a crise do novo coronavírus. Eu participei de várias ações e também pensei sobre o que mais eu poderia fazer pelo nosso Groningen. Nas últimas semanas, tive muitas reuniões com pessoas do clube e ouvi muito da torcida: "Robben, siga seu coração!" - disse o craque ao site oficial do clube.? BREAKING
ARJEN ROBBEN MAAKT COMEBACK BIJ FC GRONINGEN!?#Arjenvolgjehart#laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/QHIkzbZojM— FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2020 E MAIS:

