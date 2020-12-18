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River Plate elimina o Nacional e será o rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores

Clubes reeditam semi de 1999, quando o Verdão levou a melhor e acabou com o título
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 23:24

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 23:24

Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores
O River Plate venceu por 6 a 2, eliminou o Nacional, nesta quinta-feira (17), no Uruguai, e será o rival do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores. O River havia vencido por 2 a 0 na Argentina.
>> Veja a classificação do Brasileirão 2020
Os encontros marcam a reedição da semifinal de 1999, quando o Verdão levou a melhor e avançou até o título daquele ano contra o Deportivo Cali. Os jogos serão dia 5 e 12 de janeiro, e o Palmeiras decide em casa, uma vez que fez a melhor campanha na fase de grupos.As partidas de 21 anos atrás foram as únicas entre os clubes na história da competição continental. Em Buenos Aires os donos da casa levaram a melhor por 1 a 0. No Palestra Italia, Alex, duas vezes, e Roque Júnior garantiram o Alviverde na decisão.
Na outra semifinal, o Santos aguarda pelo vencedor de Racing e Boca Juniors, que jogam dia 23 de dezembro na Bombonera. No jogo de ida o Racing venceu por 1 a 0.

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