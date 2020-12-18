River Plate elimina o Nacional e será o rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores

O River Plate venceu por 6 a 2, eliminou o Nacional, nesta quinta-feira (17), no Uruguai, e será o rival do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores. O River havia vencido por 2 a 0 na Argentina.

Os encontros marcam a reedição da semifinal de 1999, quando o Verdão levou a melhor e avançou até o título daquele ano contra o Deportivo Cali. Os jogos serão dia 5 e 12 de janeiro, e o Palmeiras decide em casa, uma vez que fez a melhor campanha na fase de grupos.As partidas de 21 anos atrás foram as únicas entre os clubes na história da competição continental. Em Buenos Aires os donos da casa levaram a melhor por 1 a 0. No Palestra Italia, Alex, duas vezes, e Roque Júnior garantiram o Alviverde na decisão.