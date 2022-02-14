Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rivena comenta mudanças no elenco e projeta temporada do Fluminense: 'Só dependerá do nosso empenho'
futebol

Rivena comenta mudanças no elenco e projeta temporada do Fluminense: 'Só dependerá do nosso empenho'

Atacante relembrou última temporada, comentou lesão sofrida no Carioca 2021 e projetou o ano do Fluminense nas competições...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 16:00
Nesta temporada, o Fluminense reformulou o elenco feminino adulto. Entre chegadas e saídas, Rivena é um dos destaques do último ano que permanecem em Laranjeiras. Na pré-temporada, a atacante destacou que o processo de mudança na equipe fortalece o coletivo e dá oportunidade para que as jovens da base também ganhem experiência na categoria.- Muita coisa mudou desde o primeiro time. Atletas que estavam naquela época, hoje já não estão mais e as que ficaram, ganharam mais experiência, contribuindo não só com as recém-chegadas, mas também com as mais novas que sobem para acrescentar na equipe adulta.
Até agora, Rivena completou 33 partidas pelo Tricolor e marcou 16 gols. Destaque no Carioca 2021, ela foi decisiva para o avanço do time na competição, mas teve sua participação interrompida por um estiramento do bíceps femoral esquerdo, na partida contra a Cabofriense.
- Foi bem doloroso. Ficar de fora no bom momento em que eu estava é muito ruim. O rendimento acaba diminuindo e leva um tempo até voltar com a mesma pegada. Sempre bate a ansiedade nos períodos em que não estamos disputando. Busquei trabalhar o fator psicológico também. Os profissionais do clube sempre me ajudaram bastante. No dia a dia sou muito determinada, não gosto de perder. Como atacante, sempre me cobro em relação aos gols, mas mesmo se não acontecer em uma partida, procuro ajudar minha equipe da melhor forma possível. > Veja a tabela do Carioca 2022
Por fim, a atacante relembrou a campanha do Fluminense na Série A2 do Brasileiro e no estadual na última temporada. Rivena enalteceu os resultados da equipe e afirmou que as Guerreiras do Fluzão estão capacitadas para alcançar seus objetivos na temporada.
- Em 2021 chegamos até as oitavas de final no Campeonato Brasileiro Feminino A2 e até a final pelo Estadual Adulto. Estamos nos dedicando bastante nessa pré-temporada, buscando identificar e corrigir os nossos erros antes do retorno das competições. Como atleta, quero poder estar na minha melhor forma para dar alegria ao torcedor e espero que a gente consiga todos os nossos objetivos no ano. Só dependerá de nós e do nosso empenho.
Crédito: RivenafoiumdosdestaquesdoFluminensenoCarioca2021(MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados