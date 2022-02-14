Rivena comenta mudanças no elenco e projeta temporada do Fluminense: 'Só dependerá do nosso empenho'

Nesta temporada, o Fluminense reformulou o elenco feminino adulto. Entre chegadas e saídas, Rivena é um dos destaques do último ano que permanecem em Laranjeiras. Na pré-temporada, a atacante destacou que o processo de mudança na equipe fortalece o coletivo e dá oportunidade para que as jovens da base também ganhem experiência na categoria.- Muita coisa mudou desde o primeiro time. Atletas que estavam naquela época, hoje já não estão mais e as que ficaram, ganharam mais experiência, contribuindo não só com as recém-chegadas, mas também com as mais novas que sobem para acrescentar na equipe adulta.

Até agora, Rivena completou 33 partidas pelo Tricolor e marcou 16 gols. Destaque no Carioca 2021, ela foi decisiva para o avanço do time na competição, mas teve sua participação interrompida por um estiramento do bíceps femoral esquerdo, na partida contra a Cabofriense.

- Foi bem doloroso. Ficar de fora no bom momento em que eu estava é muito ruim. O rendimento acaba diminuindo e leva um tempo até voltar com a mesma pegada. Sempre bate a ansiedade nos períodos em que não estamos disputando. Busquei trabalhar o fator psicológico também. Os profissionais do clube sempre me ajudaram bastante. No dia a dia sou muito determinada, não gosto de perder. Como atacante, sempre me cobro em relação aos gols, mas mesmo se não acontecer em uma partida, procuro ajudar minha equipe da melhor forma possível. > Veja a tabela do Carioca 2022

Por fim, a atacante relembrou a campanha do Fluminense na Série A2 do Brasileiro e no estadual na última temporada. Rivena enalteceu os resultados da equipe e afirmou que as Guerreiras do Fluzão estão capacitadas para alcançar seus objetivos na temporada.

- Em 2021 chegamos até as oitavas de final no Campeonato Brasileiro Feminino A2 e até a final pelo Estadual Adulto. Estamos nos dedicando bastante nessa pré-temporada, buscando identificar e corrigir os nossos erros antes do retorno das competições. Como atleta, quero poder estar na minha melhor forma para dar alegria ao torcedor e espero que a gente consiga todos os nossos objetivos no ano. Só dependerá de nós e do nosso empenho.