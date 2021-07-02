Rivaldo revela torcida pela Espanha na Eurocopa e destaca alto nível da competição: 'Mini-Copa do Mundo'

Crédito: 'Na Euro você vê chaves com três equipes que têm nível de disputar uma Copa do Mundo' (Divulgação / Betfair.net

O vasto legado que deixou nos gramados da Espanha deixou uma forte ligação afetiva de Rivaldo com o país. Convidado do "LANCE! na jogada", o ex-meia contou que está torcendo para a Fúria, que encara a Suíça nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília) se tornar vencedora desta edição da Eurocopa.O atual embaixador da Betfair.net falou sobre a classificação emocionante da seleção espanhola, que venceu por 5 a 3 a Croácia nas oitavas de final da competição na segunda-feira passada (em 28 de junho).

- Foi uma grande classificação. Estou torcendo pela Espanha, foram momentos maravilhosos que vivi aqui - declarou.

Em campo, Rivaldo teve grande destaque no Deportivo La Coruña e, posteriormente, alcançou seu auge no Barcelona. Pelo clube catalão, conquistou dois títulos espanhóis, uma Copa do Rei e foi eleito melhor do mundo.

O ex-meia falou sobre o que chama sua atenção no estilo de jogo da Espanha.

- Gosto da maneira como joga, da tranquilidade. Também torço para o treinador Luis Enrique, que jogou comigo, então torço muito para que a seleção vá bem - disse.

O pentacampeão do mundo não esconde que a Euro é bastante desafiadora. Aos seus olhos, a competição traz uma forte prévia do que a torcida pode esperar em um Mundial.

- Sempre falo em diversas entrevistas que a Eurocopa é uma "mini-Copa do Mundo", que tem mais dificuldade de Copa América, seleções mais fortes. Você vê chaves nas quais três seleções que disputam Mundial estão brigando para se classificar - declarou.Rivaldo lamentou o fato da Seleção Brasileira atualmente não ter oportunidade de disputar com frequência partidas contra adversários europeus.

- Dificulta um pouco, mas não tem tempo. O tempo é difícil para estes amistosos e é muito bom fazer confrontos com times da Europa. Na Copa do Mundo a gente pega às vezes uma França, uma Alemanha... É sempre bom ter amistosos grandes como esses, pois sabemos que dificuldades vamos enfrentar. É claro que o Brasil é favorito sempre, mas é sempre bom fazer um teste pois essas seleções vêm muito bem - disse.

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