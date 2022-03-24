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futebol

Rivaldo opina sobre trabalho de Xavi no Barcelona

Ex-jogador da seleção brasileira acredita que o treinador da equipe espanhola passa muita confiança para o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 17:50

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:50

O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Rivaldo comentou sobre a fase atual do Barcelona. Em entrevista à 'Betfair', ele afirmou que Xavi passa confiança para os jogadores por ser um ídolo para muitos.- O time está muito fechado com o seu técnico, algo que torna as coisas de maneira mais fácil quando é alguém que conhece a casa. Um ídolo para muitos dos jogadores, é uma pessoa de muita confiança - declarou o ex-jogador.
> Barcelona campeão? Simule aqui as chances de título.
Além disso, o atual técnico do time Catalão encerrou a carreira como atleta há pouco tempo e, isso, pode ser um fator determinante para a recuperação da equipe.
- O Barcelona está evoluindo muito rápido sob o comando de Xavi. O técnico catalão parou de jogar há pouco tempo e isso facilita ter uma boa relação com os jogadores – alguns até jogaram com ele no Barça. Muitos desses jogadores estão dando um pouco mais dentro de campo, para a melhoria da equipe - disse Rivaldo.Após a vitória no 'El Clássico' por 4 a 0, o Barça alcançou a marca de 12 jogos sem perder e é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol. Agora, os catalães enfrentarão o Sevilla no próximo dia 03, às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 30ª rodada da LaLiga.
Crédito: BarcelonagoleouRealMadridpor4a0noúltimoclássico(Foto:LLUISGENE/AFP

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