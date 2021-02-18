Rivaldo analisa duelo entre Flamengo e Intern e aponta a equipe favorita

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Craque com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e do exterior, Rivaldo analisou o confronto de domingo, entre Flamengo e Internacional, que pode definir o Campeonato Brasileiro de 2020. Na visão do ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, o Rubro-Negro é o favorito para a partida, mas o Colorado pode surpreender no Maracanã. Os times estão separados por um ponto na tabela.

- O Brasileirão terá um jogo decisivo com o líder Internacional defendendo sua colocação na visita ao Flamengo, e eu considero que o time da casa é favorito por ter um elenco mais forte e preparado para esse tipo de jogos de decisão - afirmou o ex-meia, em entrevista ao portal Betfair, antes de complementar: