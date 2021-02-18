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futebol

Rivaldo analisa duelo entre Flamengo e Intern e aponta a equipe favorita

O ex-meia, com passagens por grandes clubes do Brasil, do exterior e pela Seleção, avaliou os trabalhos de Rogério Ceni e Abel Braga...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 18:55

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 18:55

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Craque com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e do exterior, Rivaldo analisou o confronto de domingo, entre Flamengo e Internacional, que pode definir o Campeonato Brasileiro de 2020. Na visão do ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, o Rubro-Negro é o favorito para a partida, mas o Colorado pode surpreender no Maracanã. Os times estão separados por um ponto na tabela.
- O Brasileirão terá um jogo decisivo com o líder Internacional defendendo sua colocação na visita ao Flamengo, e eu considero que o time da casa é favorito por ter um elenco mais forte e preparado para esse tipo de jogos de decisão - afirmou o ex-meia, em entrevista ao portal Betfair, antes de complementar:
- O Ceni vem fazendo um bom trabalho e, após deslizes do Inter, ele terá a grande chance de passar à frente antes da rodada final. Do outro lado, o Internacional tem um time teoricamente inferior, porém o Abel Braga conhece muito bem o Flamengo e com certeza irá montar uma estratégia para ao menos sair com um empate do Maracanã - completou o ex-meio-campista.

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