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futebol

Rival na Champions, Manchester City faz parte do passado de Haaland

Atacante do Borussia Dortmund torcia para o clube inglês na infância por influência do pai, que foi jogador do City. Próximo destino de Haaland pode ser justamente o Manchester...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 10:00
Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
Não, o título não está errado. Apesar de ter apenas 20 anos e de nunca ter atuado na Inglaterra, Erling Haaland tem uma relação com o Manchester City em seu passado. Filho de ex-jogador, o atleta do Borussia Dortmund conhece bem a equipe comandada por Pep Guardiola e já foi torcedor do clube.
+ City e Dortmund se enfrentam nos dias 6 e 14 de abril. Clique aqui e veja a tabela da Champions League!O craque do Borussia Dortmund é filho de Alf-Inge Haaland, que atuou no Manchester City entre 2000 e 2003, e por conta disso passou a torcer pela equipe azul. Até mesmo depois da aposentadoria do pai e morando na Noruega, o 'Cometa' continuava acompanhado os Cityzens.
Ex-volante, mas que também atuava como lateral-direito, Alfie jogou num Manchester City muito diferente do atual. Ainda longe da era rica, o norueguês chegou na temporada 2000/01 e foi rebaixado com o clube em seu primeiro ano. Na época seguinte, porém, foi campeão da segunda divisão com dez pontos de vantagem para o segundo colocado.
- Ficou claro desde o tempo que passou com o grupo que Erling é um torcedor apaixonado do Manchester City. É um confronto dos sonhos para ele e sua família - declarou um dos administradores do grupo ao jornal "The Sun" após o sorteio das quartas de final.
O nome de 'Haalandinho' já é especulado no Shark Team desde dezembro prevendo uma saída de Agüero, que tem contrato somente até o final da temporada, em junho. Com a confirmação de que o argentino não seguirá no City, o nome do norueguês voltou a ganhar força nos corredores do Etihad Stadium.
O encontro de Haaland e Manchester City na Champions League pode ser o reinício de uma relação que começou há alguns anos.
* Estagiário, sob supervisão de Cayo Pereira.

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