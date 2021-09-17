Rival do Flamengo na Libertadores, Barcelona solicita liberação de torcida para a volta da semifinal

Flamengo e Barcelona (EQU) fazem uma das semifinais da Libertadores a partir da próxima quarta-feira, dia 22. O jogo de ida será no Maracanã, com 50% da capacidade total do estádio liberado. Nesta sexta, o clube equatoriano solicitou às autoridades responsáveis do país a autorização para atuar com 30% dos lugares disponíveis na partida de volta, no dia 29, no Estádio Monumental.Segundo Munir Massuh, representante do Barcelona, a ideia é que apenas sócios do clube tenham acesso autorizado ao jogo contra o Flamengo, desde que todos vacinados e com o cumprimento de todos os protocolos sanitários.Uma nova reunião do Barcelona (EQU) com as autoridades responsáveis do Equador está marcada para a próxima semana, na qual o assunto será tratado.