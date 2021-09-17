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Rival do Flamengo na Libertadores, Barcelona solicita liberação de torcida para a volta da semifinal

Após receber o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, que terá 50% da capacidade total liberada, Rubro-Negro visita o time equatoriano no dia 29 de setembro, no Monumental...
LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 16:35

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:35

Crédito: Flamengo/Twitter
Flamengo e Barcelona (EQU) fazem uma das semifinais da Libertadores a partir da próxima quarta-feira, dia 22. O jogo de ida será no Maracanã, com 50% da capacidade total do estádio liberado. Nesta sexta, o clube equatoriano solicitou às autoridades responsáveis do país a autorização para atuar com 30% dos lugares disponíveis na partida de volta, no dia 29, no Estádio Monumental.Segundo Munir Massuh, representante do Barcelona, a ideia é que apenas sócios do clube tenham acesso autorizado ao jogo contra o Flamengo, desde que todos vacinados e com o cumprimento de todos os protocolos sanitários.Uma nova reunião do Barcelona (EQU) com as autoridades responsáveis do Equador está marcada para a próxima semana, na qual o assunto será tratado.

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