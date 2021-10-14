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futebol

Risco em exame antidoping tirou Rodallega de dois jogos pelo Bahia

Ausência do atacante colombiano dentre os relacionados para enfrentar Corinthians e Athletico foi explicada pelo Esquadrão...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 12:08

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 12:08

Crédito: Atacante tem cinco gols em nove jogos pelo Esquadrão (Divulgação/Bahia
Depois de ter começado com bom aproveitamento a sua trajetória no Bahia, a ausência até então sem maiores detalhes do atacante Rodallega nas listas de relacionados para os embates contra Corinthians e Athletico-PR gerou alguns questionamentos sobre qual seria a motivação. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE o Bahia, através de comunicado, resolveu abrir para o grande público qual foi o motivo da ausência do avante colombiano que estava diretamente relacionado ao risco dele ter problemas com o tradicional exame antidoping realizado após as partidas:
- Diante da situação resolvida, o clube informa que a ausência ocorreu porque o jogador fez uso de uma medicação para tratar um quadro de otite aguda, que poderia resultar em um exame antidoping positivo.
Além do experiente centroavante, quem também voltou a figurar como peça disponível para o agora treinador Guto Ferreira foi o meio-campista Índio Ramírez, atleta que passou por um longo período de recuperação em função de lesão ligamentar no joelho.

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