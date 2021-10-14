Risco em exame antidoping tirou Rodallega de dois jogos pelo Bahia

Depois de ter começado com bom aproveitamento a sua trajetória no Bahia, a ausência até então sem maiores detalhes do atacante Rodallega nas listas de relacionados para os embates contra Corinthians e Athletico-PR gerou alguns questionamentos sobre qual seria a motivação. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE o Bahia, através de comunicado, resolveu abrir para o grande público qual foi o motivo da ausência do avante colombiano que estava diretamente relacionado ao risco dele ter problemas com o tradicional exame antidoping realizado após as partidas: