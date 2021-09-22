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futebol

Rio de Janeiro é descartado, e Mundial de Clubes pode voltar aos Emirados Árabes

Após desistência do Japão, Brasil tentou sediar a competição, mas Fifa deverá levar ao país do Oriente Médio. Local já recebeu o torneio em 2009, 2010, 2017 e 2018...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 14:14
Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
Candidato a receber o Mundial de Clubes de 2021, o Rio de Janeiro está descartado pela Fifa para sediar o torneio. De acordo com informações do "ge", os Emirados Árabes, palco da competição em outras quatro oportunidades (2009, 2010, 2017 e 2018), despontam como favoritos a receber o campeonato.Ainda segundo o portal, o Brasil não apresentou a candidatura de maneira oficial, apenas em conversas informais com a Fifa. Por outro lado, porém, Emirados Árabes e África do Sul apresentaram projeto à entidade máxima do futebol para receber a competição. O "ge" ainda diz que o Mundial de Clubes deverá ser disputado somente entre janeiro e fevereiro de 2022.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Libertadores
Na última terça-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou em uma live que tinha o interesse na realização do torneio de clubes na cidade. Na última semana, o secretário de Fazenda e de Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo (DEM), também havia falado sobre o tema.
A princípio, o Mundial de Clubes de 2021 seria disputado no Japão, mas o país asiático desistiu da candidatura por conta da pandemia da Covid-19. Sem poder contar com público, assim como foi nas Olimpíadas e Paralimpíadas, a Associação Japonesa de Futebol (JFA) informou à Fifa que não tinha condições de abrigar a competição.
VAGAS PARA O MUNDIAL DE CLUBES
Até o momento, apenas três das sete equipes do Mundial de Clubes estão confirmadas: Chelsea- ING (campeão europeu), Al-Ahly-EGI (campeão africano) e Auckland City-NZL (nomeado pela Confederação da Oceania).
Na América do Sul, Atlético Mineiro, Barcelona de Guayaquil-EQU, Flamengo e Palmeiras estão nas semifinais da Libertadores. Um deles será o representante da Conmebol.
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Na Liga dos Campeões da Concacaf, entidade que rege o futebol da América do Norte, América Central e Caribe, o torneio também está nas semifinais. Os representantes são: Monterrey-MEX e Cruz Azul-MEX e América-MEX e Philadelphia Union-EUA do outro.
Na Champions League da Ásia, a competição começará em breve as oitavas de final. A última vaga é dada pela Fifa ao campeão nacional do país sede.

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