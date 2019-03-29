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Rio Branco vai levar sócios ao vestiário e ao campo em dias de jogo

A ação começa a partir deste sábado (30). Os torcedores poderão recepcionar os jogadores no Kleber Andrade e visitar o gramado

Publicado em 29 de Março de 2019 às 14:28

Publicado em 

29 mar 2019 às 14:28
O Rio Branco vai realizar uma ação inédita no Espírito Santo. O clube vai sortear um grupo de torcedores associados para fazer uma tour pelo estádio Kleber Andrade, onde eles vão conferir de perto os bastidores do vestiário, recepcionar os jogadores e pisar no gramado histórico do Klebão.
Loco Abreu entrando em campo, no Kleber Andrade Crédito: Rio Branco/Divulgação
A ação já começa neste sábado (30), quando o Capa-Preta enfrenta o Serra pelas quartas de final do Capixabão. “Os jogos do Rio Branco passarão a ser uma experiência mais completa para os sócios. Hoje, o sócio quer ter outras atrações além do futebol. E essa é uma ação pioneira para garantir atrações interativas”, afirmou o diretor de tecnologia do clube, Vinícius Mantegazine.
O evento, batizado “Dia do Sócio Torcedor”, terá atrações logo cedo, antes da partida. A primeira parada será no vestiário da equipe capa-preta, onde os sócios vão acompanhar os preparativos que antecedem a chegada dos atletas.
Em seguida, o grupo vai recepcionar o elenco do Brancão na chegada ao estádio. A ação continua com a tour pelo Kleber Andrade, que inclui programação na sala de imprensa e visita ao gramado onde a bola vai rolar.
Os sócios serão selecionados através de sorteios realizados pelo clube e a expectativa é de que todos os sócios sejam atendidos pela ação ao longo do ano. “Vamos agregar ainda mais valor ao programa de sócio-torcedor, incentivando mais adesões, o que tem como objetivo final o crescimento do próprio clube”, ressaltou Mantegazine.

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