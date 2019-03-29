Rio Branco vai levar sócios ao vestiário e ao campo em dias de jogo

O Rio Branco vai realizar uma ação inédita no Espírito Santo. O clube vai sortear um grupo de torcedores associados para fazer uma tour pelo estádio Kleber Andrade, onde eles vão conferir de perto os bastidores do vestiário, recepcionar os jogadores e pisar no gramado histórico do Klebão.

Loco Abreu entrando em campo, no Kleber Andrade Crédito: Rio Branco/Divulgação

A ação já começa neste sábado (30), quando o Capa-Preta enfrenta o Serra pelas quartas de final do Capixabão. “Os jogos do Rio Branco passarão a ser uma experiência mais completa para os sócios. Hoje, o sócio quer ter outras atrações além do futebol. E essa é uma ação pioneira para garantir atrações interativas”, afirmou o diretor de tecnologia do clube, Vinícius Mantegazine.

O evento, batizado “Dia do Sócio Torcedor”, terá atrações logo cedo, antes da partida. A primeira parada será no vestiário da equipe capa-preta, onde os sócios vão acompanhar os preparativos que antecedem a chegada dos atletas.

Em seguida, o grupo vai recepcionar o elenco do Brancão na chegada ao estádio. A ação continua com a tour pelo Kleber Andrade, que inclui programação na sala de imprensa e visita ao gramado onde a bola vai rolar.