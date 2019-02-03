Kleber Andrade

Rio Branco empata sem gols na estreia de Loco Abreu no Capixabão

O centroavante uruguaio teve poucas chances de gols e foi assistido por 3.520 torcedores, no Kleber Andrade

Publicado em 

02 fev 2019 às 21:59

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 21:59

A estreia de Loco Abreu no Capixabão 2019 teve estádio lotado, mas nenhuma bola na rede. Diante de 3.520 torcedores, o Rio Branco do atacante uruguaio ficou no empate em 0 a 0 com o Rio Branco de Venda Nova, na tarde deste sábado (02), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Loco Abreu em ação na estreia do Rio Branco, diante do Rio Branco de Venda Nova Crédito: Rio Branco/Divulgação
Não faltou disposição e atitude dos "xarás", no entanto, a partida teve poucas chances reais de gols. Na única chance de gol de Loco Abreu, o atacante finalizou de cabeça para fora após cruzamento.
Uma das grandes oportunidades da partida foi aos 23 minutos do segundo tempo. João Paulo cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e ia entrando, mas o zagueiro Wesley acabou tirando o gol do Rio Branco.
Próximo jogo
O Rio Branco volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta um clássico diante da Desportiva, às 16 horas, no estádio Kleber Andrade.
Ficha técnica
Rio Branco 0 x 0 Rio Branco VN
Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
Árbitro: Carlito Rosa
Rio Branco: Alan Faria; Sorriso (Juninho Bolt), Fabian, Wesley Dias e Canário; Dênis Pedra (Tiquinho), Raniere (Jefferson), Ronicley e João Paulo; Edu (Danilo Mariotto) e Loco Abreu. Técnico: Caco Espinoza
Rio Branco VN: Felipe; Leomir, David, Rafael Olioza e Jefferson (Marco Antônio); Ivan, Vinicinho e Gean Miller; Sorriso, Gian Carlos (Edinho) e Cleyton Gladiador. Técnico: Rafael Soriano
Público: 3.520 presentes
Renda: R$ 57.870,00

