Rio Branco empata sem gols na estreia de Loco Abreu no Capixabão

A estreia de Loco Abreu no Capixabão 2019 teve estádio lotado, mas nenhuma bola na rede. Diante de 3.520 torcedores, o Rio Branco do atacante uruguaio ficou no empate em 0 a 0 com o Rio Branco de Venda Nova, na tarde deste sábado (02), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Não faltou disposição e atitude dos "xarás", no entanto, a partida teve poucas chances reais de gols. Na única chance de gol de Loco Abreu, o atacante finalizou de cabeça para fora após cruzamento.
Uma das grandes oportunidades da partida foi aos 23 minutos do segundo tempo. João Paulo cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e ia entrando, mas o zagueiro Wesley acabou tirando o gol do Rio Branco.
Próximo jogo
O Rio Branco volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta um clássico diante da Desportiva, às 16 horas, no estádio Kleber Andrade.
Ficha técnica
Rio Branco 0 x 0 Rio Branco VN
Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
Árbitro: Carlito Rosa
Rio Branco: Alan Faria; Sorriso (Juninho Bolt), Fabian, Wesley Dias e Canário; Dênis Pedra (Tiquinho), Raniere (Jefferson), Ronicley e João Paulo; Edu (Danilo Mariotto) e Loco Abreu. Técnico: Caco Espinoza
Rio Branco VN: Felipe; Leomir, David, Rafael Olioza e Jefferson (Marco Antônio); Ivan, Vinicinho e Gean Miller; Sorriso, Gian Carlos (Edinho) e Cleyton Gladiador. Técnico: Rafael Soriano
Público: 3.520 presentes
Renda: R$ 57.870,00