Rio Branco apresenta parte do elenco para a Copa Espírito Santo

De novidades chegaram o volante Vinicinho (ex-Rio Branco VN e Desportiva), e o zagueiro Jonatha Pé de Pato (ex-São Mateus). De acordo com a diretoria, Ronicley, Edu Capetinha e o volante Canário devem se apresentar nesta terça-feira. Já o técnico Antônio Carlos Roy revelou que a equipe deve se reforçar com até seis atletas para este início de competição.

- Tivemos uma conversa com o Márcio e com o presidente por telefone. Hoje temos aqui bastante garotos e alguns experientes como Edinho, o Alan Faria. E dentro do que a diretoria nos passou vamos buscar entre cinco ou seis atletas para que a gente possa ter uma equipe muito forte - afirmou o treinador.