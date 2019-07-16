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Apresentação

Rio Branco apresenta parte do elenco para a Copa Espírito Santo

Após a chegada do técnico Antônio Carlos Roy, o plantel está sendo remontado. Jogadores como Edinho e Ronicley seguem no elenco

Publicado em 

16 jul 2019 às 15:41

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 15:41

Parte do elenco do Rio Branco para a Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com
Demorou 16 dias, mas o torcedor capa-preta finalmente pode ver parte do time que vai disputar a Copa Espírito Santo. Depois da semana de treinos no CT China Park e o amistoso contra o Vasco, a indefinição no Rio Branco se transformou em esperança na conquista de um título que não vem desde 2016.
Após a chegada do técnico Antônio Carlos Roy, o plantel começa a ser remontado e um grupo foi apresentado de forma oficial na tarde desta segunda-feira, no Kleber Andrade, em Cariacica. Jogadores experientes que haviam sido contratados permanecem, como os meias Edinho e Ronicley, os goleiros Alan Faria e Diogo, o lateral-esquerdo Anderson Santana, os volantes Canário e Ranieri (em recuperação de lesão), além do atacante Edu Capetinha (confira a lista abaixo).
> Deputado Enivaldo dos Anjos abre mão de ser vice de futebol do Rio Branco
De novidades chegaram o volante Vinicinho (ex-Rio Branco VN e Desportiva), e o zagueiro Jonatha Pé de Pato (ex-São Mateus). De acordo com a diretoria, Ronicley, Edu Capetinha e o volante Canário devem se apresentar nesta terça-feira. Já o técnico Antônio Carlos Roy revelou que a equipe deve se reforçar com até seis atletas para este início de competição.
Os jogadores do Rio Branco deram voltas no campo do Kleber Andrade Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com
- Tivemos uma conversa com o Márcio e com o presidente por telefone. Hoje temos aqui bastante garotos e alguns experientes como Edinho, o Alan Faria. E dentro do que a diretoria nos passou vamos buscar entre cinco ou seis atletas para que a gente possa ter uma equipe muito forte - afirmou o treinador.
> Vasco vence o Rio Branco sem dificuldades no Kleber Andrade
Lista de atletas do Rio Branco
Goleiros: Diogo, Alan Faria e Gideão (base)
Zagueiros: Jonatha Pé de Pato e Ramon Mexicano
Lateral: Anderson Santana
Volantes: Canário, Vinicinho e Ranieri
Meias: Edinho, Ronicley, Hicaro
Atacantes: Léo Chocolate, Paulo Henrique, Henrique e Edu

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