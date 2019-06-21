Rio Branco acerta com trinca de reforços para a Copa Espírito Santo

O elenco do Rio Branco segue sendo recheado de reforços para o amistoso diante do Vasco, marcado para o dia 29 de junho, às 15h30, no Kleber Andrade, em Cariacica. E mais cinco atletas foram confirmados pelo clube para a disputa da Copa Espírito Santo. As três novidades são o zagueiro/volante Lucas Trindade, o meia Gabriel Simião e o atacante Léo Chocolate.

Lucas Trindade, Gabriel Simião e o atacante Léo Chocolate, respectivamente, são as caras novas do Brancão Crédito: Montagem/Globoesporte.com

Com 25 anos e 1,83 de altura, o defensor é polivalente e estava no Corumbaense-MS, onde disputou o Campeonato Sul-Mato-Grossense e a Série D do Brasileiro. O atleta capixaba passou pelas categorias de base do Coritiba, do Internacional e do Fluminense, além de ter jogado a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense de 2017 pelo PSTC-PR. Lucas Trindade também já atuou no futebol capixaba, onde vestiu as camisas do GEL, do Vitória-ES, do Real Noroeste e do Castelo.

Já Gabriel Simião é meia de origem e em 2019 já atuou por duas equipes, o Castelo, onde jogou parte do Capixabão, e o São Mateus, onde foi titular, camisa 10 da equipe e campeão da Série B Estadual. Com apenas 20 anos, o jovem é uma das apostas da diretoria para a meiúca Capa-Preta.