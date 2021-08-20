Rickson é liberado pelo Botafogo para assinar com o Atlético-GO até o fim de 2022, mas ficará com percentual

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O meio-campista Rickson deixará o Botafogo para assinar com o Atlético-GO. O Glorioso acertou a liberação do atleta e ficará com parte dos seus direitos econômicos após antecipar a rescisão. O vínculo do jogador com o Dragão irá até o fim de 2022. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE"

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Aos 23 anos, o jogador reencontrará um velho conhecido no Dragão: Eduardo Barroca. Ambos trabalharam juntos tanto na base alvinegra, quantos nos profissionais. A expectativa é que o volante chegue em Goiânia nesta sexta-feira para se apresentar ao novo clube.

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Na temporada 2021, o jogador voltou de empréstimo e atuou em algumas oportunidades no Carioca. No entanto, ele perdeu espaço com o início da Série B. A última vez em que entrou em campo pelo Botafogo foi no dia 17 de julho, na décima segunda rodada. Desde que retornou, ele jogou em onze partidas e marcou apenas um gol.

Vale lembrar que o volante renovou o contrato em maio, mas não conseguiu se firmar nem sob o comando de Marcelo Chamusca, nem com o atual treinador Enderson Moreira. Revelado nas categorias de base do Glorioso, ele chegou a ser emprestado para América-MG e Guarani.

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