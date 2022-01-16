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Pedalou e guardou

Richarlison volta, faz golaço de bicicleta, mas Everton perde no Inglês

Atacante capixaba entrou no decorrer do jogo contra o Norwich, e anotou o gol único do Everton no revés pelo Campeonato Inglês. Time de Liverpool perdeu por 2 a 1
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2022 às 14:10

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 14:10

Futebol
Richarlison entrou e fez um belo gol de bicicleta na derrota do Everton pelo Campeonato Inglês Crédito: Reuters/Folhapress
Richarlison fez um belo gol de bicicleta, mas não evitou a derrota do Everton por 2 a 1 contra o Norwich, hoje, pelo Campeonato Inglês. Aos 15 minutos do segundo tempo, o atacante brasileiro aproveitou rebote após saída do goleiro adversário e completou com uma meia bicicleta.
O Everton perdia por 2 a 0, e o gol de Richarlison deu novo ânimo para o clube na partida. Porém, o empate não veio. Com a derrota, o Everton é apenas o 15º colocado do Campeonato Inglês, com 19 pontos.
Já o Norwich ocupa a 18ª posição, com 13 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Richarlison ficou fora da última convocação da seleção brasileira, divulgada nesta semana. O técnico Tite não convocou o atacante para os dois primeiros jogos do Brasil em 2022.
Após a derrota o time inglês demitiu o técnico espanhol Rafa Benítez.

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