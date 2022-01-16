Richarlison volta, faz golaço de bicicleta, mas Everton perde no Inglês

Richarlison fez um belo gol de bicicleta, mas não evitou a derrota do Everton por 2 a 1 contra o Norwich, hoje, pelo Campeonato Inglês. Aos 15 minutos do segundo tempo, o atacante brasileiro aproveitou rebote após saída do goleiro adversário e completou com uma meia bicicleta.
O Everton perdia por 2 a 0, e o gol de Richarlison deu novo ânimo para o clube na partida. Porém, o empate não veio. Com a derrota, o Everton é apenas o 15º colocado do Campeonato Inglês, com 19 pontos.
Já o Norwich ocupa a 18ª posição, com 13 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Richarlison ficou fora da última convocação da seleção brasileira, divulgada nesta semana. O técnico Tite não convocou o atacante para os dois primeiros jogos do Brasil em 2022.
Após a derrota o time inglês demitiu o técnico espanhol Rafa Benítez.