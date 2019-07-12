Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa ação

Richarlison vai agitar o sábado de Nova Venécia com jogo beneficente

O "Amigos do Richarlison" vai rolar a partir das 16 horas, no estádio Zenor Pedrosa Rocha. Alimentos arrecadados serão doados a famílias carentes da região
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

12 jul 2019 às 19:18

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 19:18

Em 2018, Richarlison fez um jogo beneficente em Nova Venécia Crédito: Oswaldo Botrel/Divulgação
Todos em prol do bem. Pelo segundo ano consecutivo, o atacante capixaba Richarlison, do Everton, vai a campo neste sábado (13) na sua cidade natal, em Nova Venécia, para fazer muito mais do que gols. O jogo beneficente chamado de "Amigos do Richarlison", a partir das 16 horas, vai arrecadar alimentos para famílias carentes da região.
O estádio Zenor Pedrosa Rocha deve receber milhares de torcedores que querem ver ao vivo e a cores a cria de Nova Venécia que virou xodó mundo afora. Afinal, Richarlison foi um dos grandes nomes desta Copa América por vários motivos: o capixaba contraiu caxumba durante a competição e se recuperou em tempo recorde, marcou o gol que selou o título da Seleção Brasileira, fez a famosa dança do pombo e, de quebra, ainda protagonizou uma cena cômica ao esquecer o nome da bisavó em uma coletiva ao vivo.
E quem quiser conhecer o talento e o carisma de Richarlison de perto, basta levar 2kg de alimentos não-perecíveis. No ano passado, quando o jogador ainda atuava pelo Watford, da Inglaterra, o “Amigos do Richarlison” arrecadou 3 toneladas de alimentos de cerca de 3 mil torcedores.
O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, foi homenageado na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva
Após ser homenageado na Assembleia Legislativa, no início desta semana, Richarlison falou sobre o evento. “Vou fazer um jogo beneficente para ajudar as pessoas carentes de Nova Venécia. Espero que seja um jogo maneiro, festivo, que todo mundo possa comemorar e quem tem a ganhar é a só a cidade”.
Além de Richarlison, é provável que outro jogador da Seleção Brasileira esteja no gramado do estádio Zenor Pedrosa Rocha neste sábado (13).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Richarlison
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados