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Richarlison é o primeiro a se apresentar à Seleção para a Copa América

No fim da manhã desta quarta-feira (22), o atacante Richarlison se apresentou ao treinador e abriu a semana de chegada dos atletas da Seleção Brasileira

Publicado em 

22 mai 2019 às 19:34

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 19:34

A comissão técnica de Tite ganhou o primeiro reforço para abrir a preparação rumo à Copa América. No fim da manhã desta quarta-feira (22), o atacante Richarlison se apresentou ao treinador e abriu a semana de chegada dos atletas da Seleção. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma foto do encontro do jogador do Everton com o treinador.   
Richarlison se apresentou à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (22), em Teresópolis Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Dá um frio na barriga e ansiedade para começar os treinos. Estar aqui é um momento único, espero aproveitar bastante e espero que chegue logo os jogos, porque precisamos estar dentro de campo e eu quero jogar. Agora é treinar forte para poder chegar preparado durante os jogos
Richarlison, atacante da Seleção Brasileira
O atacante, que viralizou pela reação à convocação para o torneio e comoveu até o ex-atacante Ronaldo, abriu a chegada de um grupo de cinco atletas. Além de Richarlison, Gabriel Jesus, Fernandinho, David Neres e Casemiro são esperados para esta quarta-feira. O goleiro Ederson também chegaria, mas perdeu a conexão para o Rio de Janeiro depois do atraso de um voo. 
Ainda nesta semana, Tite vai trabalhar com o lateral Filipe Luís, do Atlético de Madri, que chega amanhã (23). Jogadores do Paris Saint Germain (Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves), Barcelona (Philippe Coutinho e Arthur) e Éder Militão (Porto) são esperados para o dia 28, no máximo. Um dia depois, Alex Sandro (Juventus), Miranda (Internazionale), Allan (Napoli) e Lucas Paquetá (Milan) desembarcam em Teresópolis. Everton Cebolinha deixa o Grêmio e se une ao grupo dia 31. Alisson e Roberto Firmino jogam a decisão da Liga dos Campeões pelo Liverpool em 1º de junho e se apresentam dia 4. Os corintianos Cássio e Fagner, que jogam dia 4 contra o Flamengo pela Copa do Brasil, fecham o elenco de 23 atletas no dia 6. 
A estreia do Brasil na Copa América está marcada para o dia 14, diante da Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. 

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