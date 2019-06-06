Richarlison comemora boa fase, gol e evolução na Seleção Brasileira

Richarlison comemora gol no amistoso entre Brasil e Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison confirmou mais uma vez, nesta quarta-feira, a sua ótima fase com a camisa da Seleção Brasileira. Ele marcou o gol de abriu o placar no amistoso vencido pelo Brasil sobre o Qatar por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Foi o seu quarto gol em novo jogos com a camisa canarinho. Ele valorizou a boa recepção que teve desde que chegou na Seleção.

"Muito feliz, só tenho a agradecer a Deus e aos meus companheiros que vem dando a confiança durante os treinamento. Não só para mim, mas para todos os jogadores novos que estão chegando. Isso é muito importante para nossa evolução dentro de campo. Tem que continuar evoluindo e pensar no próximo amistoso para chegar bem na Copa América", disso o atacante do Everton, da Inglaterra, ao SporTV, após a partida.

Veja o gol e a assistência de Richarlison:

Richarlison também falou sobre Neymar, que saiu de campo com uma entorse no tornozelo direito e foi direto para o hospital para fazer exames. "Ele torceu o pé, está um pouco inchado. Mas tomara que ele se recupere logo porque sabemos da importância dele aqui no Brasil e que ele possa ajudar a gente".