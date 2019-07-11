Que situação

Richarlison: "Sei que vou tomar uns puxões de orelha da minha bisavó"

Atacante capixaba, que esqueceu o nome da bisavó em uma entrevista ao vivo, já espera tomar uma bronca daquelas da dona Julita
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

11 jul 2019 às 15:20

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 15:20

O atacante Richarlison e a bisavó, dona Julita Crédito: Carlos Alberto Silva
Além do gol que selou a conquista da Copa América com a Seleção Brasileira, o atacante capixaba Richarlison cometeu uma gafe que fez o Brasil inteiro cair na gargalhada. Em entrevista ao Sportv após o título no Maracanã, no último domingo (07), o atacante dedicou o gol que marcou para a bisavó, mas não lembrou o nome dela
Após ser homenageado na Assembleia Legislativa, na manhã da última quarta-feira (10), o "Pombo" afirmou que já sabe que vai tomar uma bronca da dona Julita. "Ainda não conversei com a minha bisavó, mas sei que vou tomar uns puxões de orelha (risos)".
Relembre o "esquecimento" de Richarlison ao vivo:
O atacante, que vai realizar um jogo beneficente em Nova Venécia no próximo sábado (13), ainda revelou o que vai fazer assim que chegar na terra natal. "Sábado, quando eu chegar, eu vou direto para as panelas", descontraiu.
Família de Richarlison se reuniu na casa onde o atacante cresceu, em Nova Venécia, para assistir ao jogo da Seleção Crédito: Larissa Avilez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Richarlison Seleção brasileira
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

