Ricardo Sá Pinto tem diagnóstico positivo para Covid-19 e deve ser desfalque no Vasco

O número de casos de Covid-19 no Vasco só faz aumentar. Agora foi o técnico Ricardo Sá Pinto quem foi diagnosticado com o vírus, conforme o site "Ge" informou primeiramente e o LANCE! confirmou. Também estão contaminados outros membros da comissão técnica. O treinador ainda vai ser submetido a novo exame antes da viagem para a Argentina, nesta quarta-feira, mas é improvável que ele esteja no grupo que enfrentará o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.O zagueiro Jadson e o goleiro Fintelman foram outros atletas cujos testes mais recentes deram positivo para o novo coronavírus. Debaixo das traves, Lucão deve seguir após Fernando Miguel contrair a doença e já ter desfalcado o Cruz-Maltino contra o São Paulo, no último domingo. Na linha defensiva, Leandro Castan deve retomar a titularidade.