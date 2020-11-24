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Ricardo Sá Pinto tem diagnóstico positivo para Covid-19 e deve ser desfalque no Vasco

Treinador ainda aguada novo exame, mas deverá ser ausência na delegação que viaja para a Argentina nesta quarta-feira. Na quinta, o time enfrenta o Defensa y Justicia...
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Publicado em 

24 nov 2020 às 16:04

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:04

Crédito: Ricardo Sá Pinto está no comando do time do Vasco há pouco mais de um mês (Matias Delacroix/AFP
O número de casos de Covid-19 no Vasco só faz aumentar. Agora foi o técnico Ricardo Sá Pinto quem foi diagnosticado com o vírus, conforme o site "Ge" informou primeiramente e o LANCE! confirmou. Também estão contaminados outros membros da comissão técnica. O treinador ainda vai ser submetido a novo exame antes da viagem para a Argentina, nesta quarta-feira, mas é improvável que ele esteja no grupo que enfrentará o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.O zagueiro Jadson e o goleiro Fintelman foram outros atletas cujos testes mais recentes deram positivo para o novo coronavírus. Debaixo das traves, Lucão deve seguir após Fernando Miguel contrair a doença e já ter desfalcado o Cruz-Maltino contra o São Paulo, no último domingo. Na linha defensiva, Leandro Castan deve retomar a titularidade.
-> Confira a tabela da Copa Sul-Americana
Já passam de 40 o número de casos só entre jogadores do Vasco. Atualmente, nove jogadores estão contaminados, mas testes ainda podem ampliar o leque de opções da equipe a ser comandada, provavelmente, por Alexandre Grasseli, no estádio Norberto Tomaghello.

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