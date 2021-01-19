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futebol

Ricardo Sá Pinto, ex-Vasco, acerta com clube da primeira divisão turca

Treinador português assina com o Gaziantep, da Turquia, menos de um mês após ser demitido do Vasco da Gama...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 17:45

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:45

Crédito: Ricardo Sá Pinto deixou o Vasco em dezembro (AFP
O treinador português Ricardo Sá Pinto será anunciado como novo comandante do Gaziantep, da Turquia. A equipe, que hoje ocupa a terceira colocação do Campeonato Turco, assina um contrato de uma temporada e meia com Sá Pinto, tendo opção de extensão por mais uma época.
Veja a tabela do InglêsSegundo o jornal português A Bola, o treinador português já está pronto para ser anunciado pelo clube turco. Outros veículos da Turquia, como Sporx e Fanatik, já tratavam da negociação de Ricardo Sá Pinto com o Gaziantep há alguns dias.
Ricardo Sá Pinto, aos 48 anos, conta com muita experiência de trabalho ao redor do mundo. O português já passou por países como Polônia, Bélgica, Arábia Saudita e, mais recentemente, pelo Brasil, em uma passagem sem brilhos e com muitas críticas pelo Vasco da Gama, onde deixou o time na zona de rebaixamento.
O Gaziantep é o terceiro colocado do Campeonato Turco, com 34 pontos somados em 18 partidas. O clube enfrenta o Rizespor nesta quarta-feira, às 10h (de Brasília), na esperança de encostar em Besikitas e Fenerbahçe, que também brigam pela liderança da liga.

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