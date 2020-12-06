Ricardo Sá Pinto diz que Vasco estava desgastado, mas acredita na reação: 'Teremos tempo para treinar'

Crédito: Ricardo Sá Pinto segue pressionado no cargo após sofrer a segunda goleada seguida no Campeonato Brasileiro (AFP

O Vasco voltou a jogar mal e foi goleado pelo Grêmio por 4 a 0, em Porto Alegre. Após o jogo, o técnico Ricardo Sá Pinto explicou o resultado durante a coletiva de imprensa. De acordo com o português, a equipe necessita ser mais competente e reclamou do desgaste físico e dos problemas relacionados à Covid-19, que afetaram o elenco nas últimas semanas.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro​- Em relação ao jogo de hoje, penso que no 1º tempo era importante ter ido para o intervalo com o 0 a 0. A equipe foi bem, o Grêmio jogou hoje com jogadores descansados. Isso fez diferença. Você sabe que tivemos desgaste. Depois, a qualidade do Grêmio fez a diferença. Pepê, Diego Souza... Enquanto conseguimos segurá-los, criamos algum perigo - disse.

- O Grêmio tem controle de bola, tem boa ideia de jogo, é o futebol curto e apoiado. Desgasta o rival. Deveríamos ter sido competentes defensivamente, mas também na parte da frente. Não conseguimos. Temos de aceitar que a qualidade deles é boa, mas temos de saber que precisamos ser mais competentes - completou.

Além disso, o técnico afirmou que a eliminação para o Defensa y Justica na última quinta-feira em pleno estádio de São Januário, dando adeus à Copa Sul-Americana também afetou a equipe. O português segue pressionado no cargo e atualmente tem um aproveitamento inferior aos seus antecessores Abel Braga e Ramon Menezes.- Como já foi feito anteriormente, infelizmente a Covid-19 abalou a nossa equipe em todos os aspectos. Os jogadores, a comissão técnica, o staff. Tirou dinâmica do grupo, tirou dinâmica de bom jogo, de resultados positivos que vínhamos a ter. Isso abalou e depois conseguimos fazer um grande jogo a seguir (Contra o Defensa y Justicia). E não conseguimos o resultado que queríamos injustamente e isso afeta. E a equipe sentiu essa derrota contra o Defensa y Justicia. Tínhamos expectativas altas nesta competição e sabíamos que poderíamos ir longe. E é verdade que com a expectativa que críamos e o resultado que tivemos injusto, equipe sentiu - analisou.

- Depois tivemos dois dias para preparar a equipe para esse jogo, contra um time que fez descansar de 8 a 9 jogadores para jogar contra nós (Grêmio). Já é difícil jogar contra eles aqui. Tem muita qualidade individual, muita dinâmica de jogo coletiva. Já é difícil, mas da forma como aconteceu, as coisas não nos ajudou... Agora, temos uma semana que será muito importante para nós. Não só esta semana, como a próxima, Teremos tempo para treinar, tempo para descansar, para preparar a equipe, para levantar o astral novamente... Acredito que faremos um bom resultado contra o Fluminense. - acrescentou