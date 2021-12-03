Ricardo Rocha garante que Alexandre Mattos estará no Cruzeiro em 2022

O Cruzeiro está perto de anunciar Alexandre Mattos para comandar o futebol do clube em 2022. Pelo menos é o que diz o Diretor técnico da Raposa Ricardo Rocha. - Temos acordo com o Alexandre Mattos, que deve voltar. Tenho falado com ele, tem um potencial enorme, conhece muita gente e pode ajudar o Cruzeiro. Todo mundo está sabendo o que é o Cruzeiro hoje, é pé no chão, porque o Cruzeiro não é o Cruzeiro de três ou quatro anos atrás. O clube atravessa um momento dificílimo, e precisamos da ajuda da torcida e de todos - disse o dirigente ao canal Flow Sport Clube. Cruzeiro e Mattos já estavam conversando, mas agora há uma palavra direta de alguém ligado ao clube mineiro sobre o acerto com o executivo, que esteve na Toca da Raposa entre 2013 e 2014, quando a equipe celeste foi bicampeão brasileiro. Ricardo Rocha tem atuado nos bastidores para ajudar o Cruzeiro nos reforços. Até agora, o clube contratou o zagueiro Maicon e também está perto de acerto com o também zagueiro Mateus Silva. Transfer ban mais caro

A movimentação do Cruzeiro no mercado da bola é algo que tem sido feita de forma extraoficial, pois o clube ainda não pode registrar novos jogadores pelas dívidas de Arrascaeta e Riascos, que geraram a punição do Transfer Ban aplicada pela FIFA. Segundo Ricardo Rocha, as dívidas dos ex-jogadores subiram e atualizadas, estão entre R$ 15 e R$ 20 milhões. - Eles têm uma confiança muito grande com o Luxemburgo. Isso fez com que a gente praticamente renovasse. Por que praticamente? É uma coisa que precisa ser resolvida. O Cruzeiro ainda não pode contratar. Ele está punido. É cerca de R$ 15 a R$ 20 milhões que ele tem que pagar de dívida. Se ele não pagar, não tem como contratar. Se não tiver como contratar, não tem como a gente ficar. Mas o presidente garantiu que vai pagar. Acredito que essa dívida vai ser pagar. Acreditamos no Sérgio-disse o diretor do Cruzeiro, que tem promessa de Sérgio Santos Rodrigues de que a dívidas vai ser resolvida até o fim de dezembro. . - Tem a promessa do presidente, que a gente possa pagar. Ele falou que até o fim de dezembro, dia 20, 30, vai se organizar para pagar. Ele deu a palavra. Pode contratar o Maicon, que vai pagar o transfer ban. Ele tem a garantia-afirmou Ricardo, que também revelou que virá novidades na Raposa. - A gente está se organizando, fazendo contatos, daqui a pouco vamos começar a publicar. Algumas coisas já foram feitas. Temos conversado, eu, Vanderlei, (Maurício) Copertino, o presidente-concluiu.