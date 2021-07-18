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Ricardo Resende explica entrada de Rickson na derrota do Botafogo para o Brusque

De acordo com o técnico interino, a ideia era deixar Chay mais perto do centroavante; além disso, Diego Gonçalves não precisaria voltar para marcar...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 15:55

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 15:55

Crédito: Reprodução/Botafogo TV
O técnico interino Ricardo Resende explicou a entrada de Rickson no lugar de Marco Antônio na derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em partida válida pela 12ª rodada da Série B, no último sábado. De acordo com ele, a ideia era de que, com o volante em campo, Chay pudesse ficar mais perto do centroavante Rafael Navarro.
Além disso, Ricardo Resende explicou que essa mexida deveria fazer com que o ponta Diego Gonçalves não voltasse parar marcar. Por fim, o técnico destacou que Pedro Castro deixaria de jogar como segundo volante e passaria a atuar como um meia.
> ATUAÇÕES: Rafael Carioca e Warley recebem as piores notas do Botafogo- Em relação a entrada do Rickson, a ideia era deixar o Chay mais perto do Navarro e o Diego Gonçalves não ter que retornar para acompanhar o lateral, para ficar três atacantes e liberar Pedro (Castro) mais como meia. Nós tivemos oportunidade, quando estava 1 a 0, para fazer o 2 a 0. Tenho certeza que a gente vai conseguir já no próximo jogo, contra o Goiás, buscar a vitória, porque o grupo tem qualidade para isso - disse.
> Veja a tabela da Série B
O Botafogo já volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, contra o Goiás, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. Até aqui, o time de General Severiano está na 13ª colocação, com 13 pontos conquistados.

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