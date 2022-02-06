Ricardo Oliveira é anunciado pelo Athletic, de São João Del Rei

O Athletic, clube da elite do futebol mineiro, de São João Del Rei, anunciou um reforço com larga experiência no esporte para a sequência do Campeonato Mineiro. O atacante Ricardo Oliveira vai vestir a camisa do Esquadrão de Aço.Novamente, o Athletic recorre a um nome famoso para reforçar o seu elenco. Em 2021, a equipe chegou a anunciar o uruguaio "Loco" Abreu, que fez muito barulho, mas poucos jogos dentro de campo.Ricardo Oliveira, de 41 anos, chegou a acertar com o São Caetano para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, mas não houve acordo, e ele deixou o time paulista dez dias depois sem estrear pelo Azulão. A última equipe do atacante foi o Coritiba, no ano passado, quando fez 18 jogos, marcando dois gols pelo Coxa.