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futebol

Ricardo Oliveira é anunciado pelo Athletic, de São João Del Rei

O atacante, de 41 anos, vai disputar o Campeonato Mineiro pela equipe do interior das Minas Gerais ...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 21:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 21:59
O Athletic, clube da elite do futebol mineiro, de São João Del Rei, anunciou um reforço com larga experiência no esporte para a sequência do Campeonato Mineiro. O atacante Ricardo Oliveira vai vestir a camisa do Esquadrão de Aço.Novamente, o Athletic recorre a um nome famoso para reforçar o seu elenco. Em 2021, a equipe chegou a anunciar o uruguaio "Loco" Abreu, que fez muito barulho, mas poucos jogos dentro de campo.Ricardo Oliveira, de 41 anos, chegou a acertar com o São Caetano para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, mas não houve acordo, e ele deixou o time paulista dez dias depois sem estrear pelo Azulão. A última equipe do atacante foi o Coritiba, no ano passado, quando fez 18 jogos, marcando dois gols pelo Coxa.
Ricardo Oliveira tem grande historia no futebol, com passagens por Portuguesa, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Valencia-ESP, Betis-ESP, Zaragoza-ESP, Milan-ITA, Al Jazira-UAE e Al Wasl-UAE, além da Seleção Brasileira, onde foi campeão da Copa América (2004) e Copa das Confederações (2005). Agora, ele voltará ao futebol mineiro, depois de ter relativo sucesso no Galo, até 2020.
Crédito: RicardoOliveirajácomacamisadoAthletic(Foto:Reprodução/Athletic

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