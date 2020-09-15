Ricardo Graça e Andrey devem desfalcar o Vasco nesta quinta-feira

Ainda não é certo, mas está no campo do provável que o Vasco terá pelo menos dois desfalques para o jogo contra o Botafogo desta quinta-feira: o zagueiro Ricardo Graça e o volante Andrey, em estágios diferentes de recuperação após problemas físicos, deverão apenas assistir ao primeiro duelo entre as equipes pela Copa do Brasil.O defensor se lesionou no jogo contra o mesmo Botafogo, no último domingo. Ele precisaria passar por exame do qual o resultado ainda não foi divulgado. O clássico do último domingo marcou o retorno dele após diagnóstico de Covid-19 e consequente isolamento doméstico.