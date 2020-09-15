Ricardo Graça e Andrey devem desfalcar o Vasco nesta quinta-feira

Ainda não é certo, mas está no campo do provável que o Vasco terá pelo menos dois desfalques para o jogo contra o Botafogo desta quinta-feira: o zagueiro Ricardo Graça e o volante Andrey, em estágios diferentes de recuperação após problemas físicos, deverão apenas assistir ao primeiro duelo entre as equipes pela Copa do Brasil.O defensor se lesionou no jogo contra o mesmo Botafogo, no último domingo. Ele precisaria passar por exame do qual o resultado ainda não foi divulgado. O clássico do último domingo marcou o retorno dele após diagnóstico de Covid-19 e consequente isolamento doméstico.
O meio-campista também precisou ser substituído, mas na partida contra o Atlético-GO, na quarta-feira passada. Na ocasião, Bruno Gomes entrou no time, mas foi expulso e Marcos Junior foi o titular da posição no jogo mais recente.
Ainda não há definição sobre o retorno de Vinícius e Carlinhos, que também sofreram problemas musculares. Lucão e Guilherme Parede, após diagnóstico positivo para o novo coronavírus, são opções novamente.
Vencedor do duelo entre os times do último domingo, o Vasco pode começar o próximo jogo com praticamente o mesmo time: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Junior, Fellipe Bastos e Benítez; Ribamar, Cano e Talles Magno.