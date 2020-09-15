Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ricardo Graça e Andrey devem desfalcar o Vasco nesta quinta-feira

Para o duelo contra o Botafogo, agora pela Copa do Brasil, zagueiro deverá ser substituído por Miranda, enquanto Marcos Junior, autor de uma assistência, pode seguir como titular...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 19:22
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ainda não é certo, mas está no campo do provável que o Vasco terá pelo menos dois desfalques para o jogo contra o Botafogo desta quinta-feira: o zagueiro Ricardo Graça e o volante Andrey, em estágios diferentes de recuperação após problemas físicos, deverão apenas assistir ao primeiro duelo entre as equipes pela Copa do Brasil.O defensor se lesionou no jogo contra o mesmo Botafogo, no último domingo. Ele precisaria passar por exame do qual o resultado ainda não foi divulgado. O clássico do último domingo marcou o retorno dele após diagnóstico de Covid-19 e consequente isolamento doméstico.
O meio-campista também precisou ser substituído, mas na partida contra o Atlético-GO, na quarta-feira passada. Na ocasião, Bruno Gomes entrou no time, mas foi expulso e Marcos Junior foi o titular da posição no jogo mais recente.
Ainda não há definição sobre o retorno de Vinícius e Carlinhos, que também sofreram problemas musculares. Lucão e Guilherme Parede, após diagnóstico positivo para o novo coronavírus, são opções novamente.
Vencedor do duelo entre os times do último domingo, o Vasco pode começar o próximo jogo com praticamente o mesmo time: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Junior, Fellipe Bastos e Benítez; Ribamar, Cano e Talles Magno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados