Ricardo Goulart vira mentor dos garotos do Santos

Principal reforço do Santos para a temporada, o meia-atacante Ricardo Goulart destacou as orientações e conselhos que tem dado aos garotos do Peixe. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia-atacante, de 30 anos, explicou ter "adotado" os Meninos da Vila e reforçou o crescimento dos atletas.- Estamos convivendo todos dias e eles trazem a alegria da juventude. Então eu tento ir na onda deles. Mas dentro de campo procuro passar um pouco da experiência que possuo no futebol. Tenho uma visão dentro da partida que pode ajudar, então fico gesticulando e falando bastante, buscando passar movimentações corretas para eles. E essa troca tem sido muito bacana. Tamo junto, Meninos da Vila - disse o camisa 10.Nos últimos jogos do Santos, Goulart foi titular ao lado do zagueiro Kaiky (18), do lateral-esquerdo Lucas Pires (20) e dos atacantes Ângelo (17) e Marcos Leonardo (18). Na classificação do Santos para a terceira fase da Copa do Brasil sobre o Fluminense-PI, Goulart marcou o empate com assistência de Gabriel Pirani (19).