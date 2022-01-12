Ricardo Goulart vai começar a treinar no CT Rei Pelé nesta quinta

O meia-atacante Ricardo Goulart é esperado no CT Rei Pelé ana manhã desta quinta-feira (13) para começar a pré-temporada. O jogador vai se reunir com o Departamento Médico do Santos e a comissão técnica de Fábio Carille para ter conhecimento de como será o planejamento para os próximos dias.Nesta quarta-feira, Ricardo Goulart postou uma foto em suas redes sociais em uma academia. O novo camisa 10 santista fará treinos físicos no dia de hoje.

A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.O Santos vem trabalhando desde domingo já de olho na estreia do Campeonato Paulista. O Peixe tem quatro casos de Covid-19 entre os jogadores: o volante Sandry, o meia Sánchez e o atacante e Leo Baptistão. Eles já estão isolados e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube.

O primeiro jogo do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista será no dia 26 de janeiro, às 19 horas, no Major Levy Sobrinho, em Limeira, contra o time mandante - a Inter.