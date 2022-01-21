Ricardo Goulart é apresentado e será o novo camisa 10 do Santos

O meia-atacante Ricardo Goulart foi apresentado como novo camisa 10 do Santos na tarde desta sexta-feira (21). O reforço assinou contrato por duas temporadas e comemorou a chegada ao clube.

- Fiquei muito feliz com o contato do Santos. Joguei aqui e sempre foi muito difícil, principalmente na Vila. É um clube gigantesco. Outros clubes tiveram interesse, mas senti o astral do clube já nas primeiras conversas e isso mexeu comigo - explicou.>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule resultados

Goulart não deve ficar à disposição para a estreia do Peixe no Campeonato Paulista diante a Internacional de Limeira, fora de casa, na próxima quarta-feira (26), por conta da documentação. O jogador também era preocupação por conta da parte física, mas deu detalhes da lesão no joelho e acredita que precisa apenas pegar ritmo.

- Joelho está super ok. Tenho trabalhado, trago um fisioterapeuta comigo há dois anos. Os números foram muito bons e nós apresentamos ao Santos. Cheguei muito bem fisicamente, com adaptação boa no clube. Meus números nos treinamentos surpreenderam a todos. Muitos pensam sobre o joelho, mas estou bem. Basta pegar ritmo de jogo e entrosamento para fazer bom ano - explicou.Nascido em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Goulart começou a carreira no Santo André, em 2009 e chegou a ter passagem pelo Internacional antes de chegar ao Goiás, em 2012. E foi no esmeraldino em que o atleta começou a ser destaque no futebol brasileiro, conquistando a Série B e sendo artilheiro da equipe na temporada. No ano seguinte, foi contratado pelo Cruzeiro e chegou ao ápice no cenário nacional, sendo bicampeão brasileiro (2013 e 2014), novamente artilheiro e até mesmo convocado para a Seleção Brasileira.

Em 2015, acertou sua transferência para o Guangzhou Evergrande, da China, e tornou-se um dos principais jogadores do país, conquistando três edições do Campeonato Chinês (2015, 2016 e 2017) e uma Liga dos Campeões Ásia (2015). Após rápida passagem pelo Palmeiras, em 2019, Goulart retornou para o futebol chinês, onde permaneceu até a última temporada.