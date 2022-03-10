Ricardo Goulart analisa adaptação ao futebol brasileiro e trabalho de Bustos no Santos

Importante na classificação do Santos na Copa do Brasil, o meia Ricardo Goulart afirmou que acredita estar mais adaptado ao futebol brasileiro, em entrevista ao Programa Seleção SporTV. Ele marcou o gol de empate do Peixe diante o Fluminense-PI e iniciou a sequência de pênaltis que jogo da classificação santista para a terceira fase da competição.- Estou me sentindo cada vez melhor e adaptado ao futebol brasileiro novamente. Foram alguns anos fora e é normal essa busca pelo melhor desempenho. Mas acredito que venho evoluindo, assim como todo o nosso grupo de jogadores - ressaltou o camisa 10.

A partida também marcou a estreia do técnico Fabián Bustos no comando do Alvinegro. O camisa 10 projetou a temporada e quer ajudar a equipe cada vez mais.- O Fabián Bustos já está procurando implementar as ideias de jogo dele e vamos tentando assimilar o mais rápido possível. Tento ajudar os mais jovens passando um pouco da minha experiência e o Santos só tem a ganhar com essa mescla. Tenho certeza que temos tudo para fazer uma ótima temporada e espero seguir ajudando o time cada vez mais - concluiu Goulart.

Ricardo Goulart deve ser titular do Santos no clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 18h30min, no Allianz Parque pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.