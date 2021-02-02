Ricardo explica motivação extra no clássico, mas pela missão do Vasco: 'Sabemos o que temos que fazer'

A tabela do Campeonato Brasileiro diz: o Clássico dos Milhões desta quinta-feira é tão importante para o Vasco tentar se desgarrar da zona do rebaixamento quanto para o Flamengo seguir forte na luta pelo título. Só que, por mais que a ansiedade por um jogo tão tradicional seja grande, o zagueiro Ricardo Graça avalia que cada um deve cuidar dos seus problemas.- Não temos que transferir a responsabilidade do adversário para a gente. Já temos a nossa. Sabemos o que temos que fazer. Com certeza, jogar um clássico tem uma motivação a mais, não tem jeito. Quando você veste a camisa do Vasco para esse jogo é diferente: é o clássico dos milhões, no Maracanã. Com certeza a motivação é diferente - garantiu, antes de completar:
Pena que não vai ter torcida. jogar com torcida é melhor ainda. Mas em relação a título e luta contra o rebaixamento, esse jogo vale três pontos, como o anterior e o próximo. Todos os jogos são finais para a gente. Não tem nada de transferir a responsabilidade deles para a gente. O algo a mais é como em todos os jogos. vamos dar o nosso melhor e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória - pregou o defensor.
Ricardo Graça é o substituto natural de Leandro Castan, expulso na partida contra o Bahia, no último domingo. Ele deve formar dupla com Marcelo Alves.