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  • Ricardo explica motivação extra no clássico, mas pela missão do Vasco: 'Sabemos o que temos que fazer'
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Ricardo explica motivação extra no clássico, mas pela missão do Vasco: 'Sabemos o que temos que fazer'

Zagueiro cruz-maltino entende que há mais desejo pela vitória no duelo contra o Flamengo, mas com foco no objetivo de livrar o time da queda, sem pensar na aspiração do rival...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 17:30

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A tabela do Campeonato Brasileiro diz: o Clássico dos Milhões desta quinta-feira é tão importante para o Vasco tentar se desgarrar da zona do rebaixamento quanto para o Flamengo seguir forte na luta pelo título. Só que, por mais que a ansiedade por um jogo tão tradicional seja grande, o zagueiro Ricardo Graça avalia que cada um deve cuidar dos seus problemas.- Não temos que transferir a responsabilidade do adversário para a gente. Já temos a nossa. Sabemos o que temos que fazer. Com certeza, jogar um clássico tem uma motivação a mais, não tem jeito. Quando você veste a camisa do Vasco para esse jogo é diferente: é o clássico dos milhões, no Maracanã. Com certeza a motivação é diferente - garantiu, antes de completar:
Pena que não vai ter torcida. jogar com torcida é melhor ainda. Mas em relação a título e luta contra o rebaixamento, esse jogo vale três pontos, como o anterior e o próximo. Todos os jogos são finais para a gente. Não tem nada de transferir a responsabilidade deles para a gente. O algo a mais é como em todos os jogos. vamos dar o nosso melhor e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória - pregou o defensor.
Ricardo Graça é o substituto natural de Leandro Castan, expulso na partida contra o Bahia, no último domingo. Ele deve formar dupla com Marcelo Alves.

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