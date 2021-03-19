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futebol

Ricardinho faz primeiros treinos pelo Botafogo, mas não joga contra Vasco

Meio-campista já iniciou atividades com Marcelo Chamusca, mas ainda não foi regularizado...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 19:53
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Novidade no treino, mas que ainda não estará em campo. Anunciado nesta sexta-feira, Ricardinho fez o primeiro treino pelo Botafogo e já iniciou o dia a dia de atividades com Marcelo Chamusca no Estádio Nilton Santos. O meio-campista, contudo, não estará disponível diante do Vasco, no próximo domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
+ Botafogo almeja ao menos três contratações para a temporada
O nome de Ricardinho não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até o começo da noite desta sexta-feira. Assim, o Botafogo ainda não concluiu toda a regulamentação por parte do atleta, que ainda está impossibilitado de entrar em campo.
Joel Carli, outro reforço anunciado de forma recente pelo Botafogo, também não teve o nome publicado na plataforma da CBF e, consequentemente, está fora do clássico.
Ricardinho chegou junto ao Ceará e desembarcou no Rio de Janeiro nesta semana. O meio-campista já realiza atividades no Estádio Nilton Santos para se entrosar com os novos companheiros. O nome teve o aval do treinador Marcelo Chamusca, com quem trabalhou no próprio Vozão em 2017.
O Botafogo está invicto no Campeonato Carioca, com uma vitória e dois empates em três partidas disputadas. O duelo contra o Vasco será o primeiro clássico da temporada.

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