Ribamar decide e Ponte Preta bate Ferroviária no Paulistão

Nesta quarta-feira (9), o atacante Ribamar foi a estrela da noite, garantindo a vitória da Ponte Preta sobre a Ferroviária, fora de casa, por 2 a 1.
Com o resultado, a Macaca subiu para a segunda colocação do grupo D, com sete pontos e agora encara o São Paulo, em casa, no próximo domingo (12), às 18h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, a Ferrinha estaciona em segundo do Grupo B, com seis tentos e no sábado (12), confronta o Santo André.JOGÃO!A primeira etapa foi bem movimentada, com as equipes tendo boas chances, mas com a Ferroviária tendo mais presença ofensiva. Logo aos três minutos, João Lucas deu lindo passe e Bruno Mezenga acertou a trave. Em seguida, Gegê alçou na área, a bola passou por toda a defesa, enganou Ygor e foi para as redes.
A Ponte entrou no jogo e Lucca anotou o gol de empate. Pedro Júnior quase virou, mas chutou mascado. A Ferrinha retomou o controle do jogo, mas não conseguiu balançar as redes graças a grande atuação de Ygor.
CADÊ O JOGO?A segunda etapa foi bem fraca em termos de chances. As equipes chegavam ao ataque, mas não conseguiam finalizar, além de ficar mais faltoso e truncado no meio-campo.
Mais tarde, Lucca ajeitou para a batida de Fabrício, a bola resvalou na barreira e sobrou na cara do gol para o estreante Ribamar, que tocou para dentro do gol, mas o assistente anulou. Após checagem, o VAR confirmou o tento. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA FERROVIÁRIA x PONTE PRETA
Local: Fonte Luminosa, em Araraquara-SP Data/horário: 09/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Yhiago Lourenço de MattosAssistente 1: Neuza Inês BackAssistente 2: Paulo Cesar ModestoQuarto árbitro: Alceu Lopes JúniorVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.Cartões amarelos: Léo Naldi (Ponte Preta), Bruno Mezenga, João Pedro (Ferroviária)Cartões vermelhos: -
GOLS: Gegê (8'/1T) (1-0), Lucca (19'/1T) (1-1), Ribamar (37'/2T)
Ferroviária (Técnico: Elano) Saulo; Bernardo, Arthur, Didi, Léo Rigo e João Lucas (Vidal 20'/2T); Marquinhos, Uillian Correira (Tony 27'/2T) e Gegê (Gleyson Caveirão 34'/2T); Orejuela (Murilo Rangel 27'/2T) e Bruno Mezenga (Tcharlles 20'/2T).
Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina) Ygor; Norberto, Fábio Sanches, Fabrício e Guilherme Santos (Jean Carlos - intervalo); Moisés Ribeiro (Wesley 43'/2T), Léo Naldi (André Luiz 30'/2T), Niltinho e Fessin (Ribamar 21'/2T); Lucca e Pedro Júnior (João Pedro 20'/2T).