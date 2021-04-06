futebol

Rhuan e mais cinco: Botafogo dá férias a jogadores que estão fora dos planos

Atacante não participa mais das atividades com o grupo; além do camisa 7, Kevin, Cascardo, Davi Araújo, Lecaros e Barrandeguy também entram em recesso...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:29

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os treinos do Botafogo terão seis elementos a menos nos próximos dias. O clube de General Severiano deu férias a atletas que estão fora dos planos do técnico Marcelo Chamusca para a temporada. São eles os laterais Gustavo Cascardo, Kevin e Federico Barrandeguy e os atacantes Davi Araújo, Rhuan e Alexander Lecaros.
Enquanto estão de recesso, o Botafogo busca resolver o futuro dos seis. Inicialmente, o Alvinegro quer achar equipes interessadas e negociá-los, mas possíveis acordos de rescisão para o futuro não estão descartados.
Dessa lista, apenas Davi Araújo foi relacionado para uma partida na atual temporada. Os outros cinco sequer ficaram no banco de reservas com Marcelo Chamusca.
O menor contrato é o de Gustavo Cascardo, que vai até 31 de maio. O vínculo de Davi Araújo acaba no mês seguinte e os vencimentos dos outros quatro vai até o dia 31 de dezembro.

