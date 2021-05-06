Rhuan, do Botafogo, joga torneio amador no Rio de Janeiro no fim de semana

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Enquanto o Botafogo se preparava para a semifinal da Taça Rio, diante do Nova Iguaçu, o atacante Rhuan, que está fora dos planos do time para a temporada, jogava um torneio amador no Rio de Janeiro. O jogador participou de um campeonato realizado em São Gonçalo, um munícipio da Cidade Maravilhosa, no último fim de semana.

O atleta fez parte de uma equipe chamada "Tropa do R10". O campeonato também reuniu outros times amadores e teve uma quantidade considerável de público. Vale ressaltar que o Botafogo defende o distanciamento social e as medidas de prevenção do novo coronavírus.

Rhuan teve a companhia de Elivelton, lateral-direito também criado nas categorias de base do Alvinegro, na equipe. O defensor, que não teve o contrato renovado, atualmente está na Tombense-MG.