Rhuan deve ser titular do Botafogo contra o Flamengo; veja provável time

O Botafogo deve chegar com novidades na escalação titular para enfrentar o Flamengo, neste sábado, às 17h, no Nilton Santos.. Na partida que marca a reestreia de Eduardo Barroca, o time, que será comandado pelo auxiliar Felipe Lucena - já que o treinador foi diagnosticado com Covid-19 e cumpre quarentena -, deve ter, ao menos, três mudanças.
Na defesa, Marcinho e Rafael Forster treinaram e devem assumir as vagas de Kevin e Kanu, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, em mudanças naturais, como informou primeiramente o portal "Fogo na Rede" e o LANCE! confirmou.
No ataque, Barroca promoveu mudanças: treinando na 4-2-3-1, o comandante deve começar o clássico com Rhuan no onze inicial. O camisa 7 fará uma linha de três jogadores de meio-campo com Keisuke Honda e Bruno Nazário, acompanhados de Pedro Raul no ataque.
Provável Botafogo contra o Flamengo: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Victor Luís, José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário, Keisuke Honda, Rhuan; Pedro Raul.