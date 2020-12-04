Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rhuan deve ser titular do Botafogo contra o Flamengo; veja provável time

Atacante é a principal novidade na reestreia de Eduardo Barroca no comando do Alvinegro; Marcinho e Rafael Forster devem ocupar as vagas de Kevin e Kanu na defesa...
LanceNet

04 dez 2020 às 14:57

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deve chegar com novidades na escalação titular para enfrentar o Flamengo, neste sábado, às 17h, no Nilton Santos.. Na partida que marca a reestreia de Eduardo Barroca, o time, que será comandado pelo auxiliar Felipe Lucena - já que o treinador foi diagnosticado com Covid-19 e cumpre quarentena -, deve ter, ao menos, três mudanças.
Na defesa, Marcinho e Rafael Forster treinaram e devem assumir as vagas de Kevin e Kanu, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, em mudanças naturais, como informou primeiramente o portal "Fogo na Rede" e o LANCE! confirmou.
No ataque, Barroca promoveu mudanças: treinando na 4-2-3-1, o comandante deve começar o clássico com Rhuan no onze inicial. O camisa 7 fará uma linha de três jogadores de meio-campo com Keisuke Honda e Bruno Nazário, acompanhados de Pedro Raul no ataque.
Provável Botafogo contra o Flamengo: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Victor Luís, José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário, Keisuke Honda, Rhuan; Pedro Raul.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados