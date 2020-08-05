Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rhuan despista sobre datas do Botafogo no BR: 'O foco é o mesmo'

Estreia do Alvinegro contra o Bahia, inicialmente marcada para o próximo domingo, foi adiada; atacante afirma que tempo pode ser benéfico para melhora da parte física...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2020 às 17:06

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 17:06

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Seja no próximo domingo ou na outra semana, o foco do Botafogo é ter a preparação em dia. Diante das indefinições quanto à estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, no Estádio Nilton Santos, o clube de General Severiano não mudou a programação. Quem garante isto é Rhuan, personagem da entrevista coletiva desta quarta-feira.
- Eu acho que não muda nada. O foco é o mesmo, o trabalho está sendo bem feito. Independente de quando será o jogo, a preparação está bem forte. A equipe vai bem preparada para estrear no Campeonato Brasileiro. O Paulo (Autuori) vem pedindo para a gente trabalhar forte e ficar condicionado. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo - afirmou.
O jogo entre Botafogo e Bahia, inicialmente marcado para às 11h do próximo domingo, foi adiado por conta dos compromissos do Tricolor nas finais do Estadual. A estreia do Alvinegro, portanto, fica para a quarta-feira da semana seguinte, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri.- Vai ser melhor para a nossa preparação. Para mim também, individualmente. Eu voltei agora, então ter mais dias para condicionar mais fisicamente e pegar mais entrosamento com a equipe. A gente tem que ter a cabeça boa. Nosso objetivo tem que ser o mesmo independente do jogo ser no domingo ou na quarta - analisou.
Rhuan não se apresentou nos primeiros treinos presenciais no pós-pandemia do coronavírus por realizar recuperação muscular. No último sábado, o atacante voltou a entrar em campo, no empate em 1 a 1 diante do Fluminense. O jovem afirmou que as boas atuações chegarão com a parte física.
- Minha função é bem clara na equipe. Eu jogo pelos lados, tanto na direita quanto na esquerda, o Paulo sabe disso e ele vai me usar da melhor maneira para a equipe. Eu pretendo ajudar o Botafogo e ele vem falando bastante comigo a questão de me condicionar bem fisicamente. A forma física acontecendo o bom futebol vem junto - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados